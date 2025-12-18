神鬼女會計兄嫂…人頭公司假交易侵占家族企業1.9億 起訴求刑12年

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鬆緊帶買賣進出口公司「佶城實業」前會計主管吳麗卿也是家族企業成員，利用家人的信任，涉與丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英涉以7家人頭公司與佶城假交易，14年侵占高達1.9億餘元，逃漏稅9百多萬元。台北地檢署今偵結，依業務侵占等罪嫌起訴8人，對吳女具體求刑12年徒刑。

佶城公司是曾燕鵬兄弟與妻子吳女5人出資成立的家族企業，自1994年成立，經營鬆緊帶、織帶、棉繩、黏扣帶及橡膠版帶等成衣紡織相關銷售業務，實際負責人基於對兄嫂的信任，讓吳女全權負責公司出納、會計工作，並管理及使用公司印鑑，曾燕鵬則是公司股東，負責審核及控管出帳業務。

起訴指出，吳女從1999年至2022年擔任佶城實業會計主管，吳女與丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，從2002年起至2017年間，陸續以人頭設立「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利」、「如衣」、「耿祥」、「昱宸」、「曜越」7家公司，偽造不實發票製作假交易，或用轉帳匯款方式侵占佶城公司款項，金額高達1.9億餘元。

檢方查出，吳女、曾、黃以開立支票、轉帳、臨櫃取款存款及匯款外幣，侵占佶城公司款項1億9376萬9188元，虛增佶城營業進項逾1億8714萬727元，總計逃漏營業稅935萬7036元。吳女、曾、黃涉業務侵占、填製不實會計憑證等罪，依法起訴，其餘的公司登記負責人胡男、蔡女、吳男、蔣女、魏女等人則為幫助犯。

檢方認定，主嫌吳女犯罪所得高達上億元，造成公司巨額損害，且犯後飾詞狡辯，不知悔改，建請合併量處應執行有期徒刑12年以上，以示懲儆。

神鬼女會計吳麗卿涉侵占佶城公司1.9億元遭起訴。記者陳正興/攝影
