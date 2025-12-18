艾康明生醫集團遭掏空3.2億 負責人法拉利、勞斯萊斯…2億資產遭扣押

台中地檢署偵辦艾康明生醫集團3.2億元資產疑掏空、逃漏稅案，11月搜索林姓負責人查扣他名下3輛均破千萬的法拉利、勞斯萊斯及賓利，並向法院聲請扣押林名下2億元資產，經查林利用人頭開立假發票逃漏稅、擅自挪移資產掏空公司，偵結依背信等罪嫌起訴林等8人。

台中地檢指出，全案經調查局桃園市調查處報請指揮，由檢察官黃裕峯、陳東泰偵辦，今年11月18日搜索艾康明集團等關係企業營業處所等15地，查扣林男1輛1700萬元的法拉利、1輛1650萬元的賓利，還有1輛1400萬元的勞斯萊斯。

檢方傳喚林在內共10人到案，複訊後命他1200萬元交保，其餘9人150至5萬元交保候傳，同時向台中地院聲請扣押林名下帳戶、不動產共2億108萬元獲准。

檢方查，林男是艾康明、康利富、康樂富等3間公司的實際負責人，林因開公司營業收入大幅增加為逃漏營利事業所得稅、營業稅，夥同吳姓妻子及游姓、2名林姓、楊姓，及張姓等人，以對方名下公司開立不實發票，再交給予艾康明等3間公司用來抵稅。

檢方統計，康利富從2021年5月至2022年7月間，取得15張金額共217萬5000元（未稅）的不實發票，艾康明2022年9月至2024年12月間，取得95張金額共8932萬9955元（未稅）的不實發票，另康樂富於2022年5月至2025年7月間，取得103張共1億627萬1180元（未稅）的不實發票。

檢方說，林是艾康明等3間公司實際負責人，基於背信犯意，2020年11月間至2025年6月間，指示不知情的公司會計陸續轉出3億2565萬4458，到他控制的公司或其家人名下帳戶，導致艾康明等5間公司受有財產上損害。

檢方查出，林男為避免東窗事發，今年8月18日在艾康明集團位於台中西屯區的辦公處所，操作內部電腦刪除艾康明集團2022年、2023年度的會計內帳電磁紀錄，導致使艾康明等5間公司財務報表發生不實結果。