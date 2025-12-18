嘉檢偵辦罷免王美惠連署造假案半年後才搜索 逾千名異常名冊成關鍵

嘉義地檢署半年前就已偵辦罷免民進黨立委王美惠提議書涉嫌偽造文書案，當時陳姓領銜人10萬元交保，卻於昨天才展開大規模搜索與約談，引發外界質疑有無特別考量及原因。對此，檢方強調，偵辦在前搜索在後的關鍵，在必須先花大量時間鞏固事證。

檢方指出，罷免王美惠提議書約2500份連署書名冊中，初步清查發現約1700份疑似異常，比例與規模高於一般個案。為避免證據瑕疵，檢方必須逐份比對連署人名冊，包括筆跡、資料重複性與真實性鑑別，相關鑑識與行政比對程序耗時，成為延後搜索的主因。

檢方說明，先前僅針對罷免提案領銜人「愛嘉聯盟」陳姓男子搜索與交保處分，並不代表案情已終結，而是階段性偵辦。檢調其後持續「 鴨子划水」，低調蒐證、釐清連署來源與製作流程，評估是否涉及政黨或特定組織系統性動員，必須待證據鏈完整，才能啟動搜索政黨據點與相關幹部，避免「打草驚蛇」。

檢方指出，先前偵辦罷免嘉縣綠營立委陳冠廷提議書偽造文書案，鑑別蒐證完成，搜索處分起訴，有了此案偵辦經驗，有利王美惠罷免偽造文書案的偵辦，並非對案件有差別待遇。