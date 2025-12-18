3歲童大便在褲上遭繼父痛扁到骨折臟損 高院今開庭「人不見了」

吳姓男子去年3月與劉姓女子結婚，卻多次在工作的超商和家中凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手台，男童昏迷。桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪判吳7年10月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今審理，吳經合法傳喚未到庭。高院因無法確認吳的另一居所地是否有收到開庭通知，諭知明年1月15日續行審理。

吳（24歲）在犯後曾遭羈押，他以沒有殺意、沒有殺人未遂請求交保。當時吳主張正在客廳清理繼子的大便，繼子正在浴室洗澡，兩人相距10步之遙，劉女證述聽到潑水聲，也是因他正在清理客廳，台灣如此的法治社會，僅僅聽到水聲何以判定殺人？他過去或許曾以打罵方式教育，也是「痛在自己」，他終歸是愛繼子的，自認親子教育比誰都好。但高院4月10日時駁回吳抗告。

被害的男童體重約15公斤。桃園地檢署起訴指出，吳常帶繼子到任職的超商上班，卻涉多次以拳頭或棍棒毆打男童，造成男童多處受傷、流血。去年7月1日，因繼子不承認排便在褲子上，吳拿「愛心小手」、徒手毆打，並將孩子推倒在地至少8次，繼子硬腦膜下出血、疑似肝臟及脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷。送醫後，家暴情事曝光，檢方認為吳犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，求刑5年6月。

桃園地院審理時，吳承認長期毆打繼子，但聲稱自己也是「從小被打到大」、「擔心孩子像他以前一樣成為不良少年」，否認殺人意圖。桃院根據劉女、男童舅舅證詞等，認定吳在浴室推倒繼子，暴力行為導致繼子撞上洗手台後昏迷，吳卻不顧男童會否因而喪命。

桃院審酌吳姓男子對年幼無助的孩童施加嚴重肢體暴力，案發後還企圖推卸責任給男童的哥哥，否認殺人意圖，毫無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂罪判7年10月徒刑。

高院今原定上午9點30分審理，卻出現被告「不知去向」的狀況，審判長只好諭知明年1月15日再開庭。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線