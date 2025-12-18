檢警破合法第三方支付洗錢水房 博弈金流1年近50億…2負責人羈押

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢警掌握情資，指國聲科技以合法第三方支付公司為掩護，申請虛擬帳號並串接博弈網站，再透過旗下洗錢水房幫忙出金，估計1年經手金流30至50億元，專案小組去年至今年發動4波搜索，拘提國聲謝姓負責人、鄧姓水房幹部及相關成員到案，由於全案尚有共犯在逃，台北地檢署依違反洗錢防制法罪嫌，聲押禁見謝男、鄧男獲准。

刑事局與台中市刑大經過1年抽絲剝繭，發現國聲旗下的水房核心幹部竟都是家族成員，辦案人員前天執行收網行動，共搜索約談5人到案，檢方訊後命徐姓女子40萬元交保、限制出境出海；徐女的蔡姓表姊妹分別以15萬元、5萬元交保；徐女的蘇姓表姊夫、蕭姓親友各5萬元交保。

據調查，國聲科技成立於2020年，2023年以提供第三方支付業者名義，向數發部申請能量登陸，是早期獲審查通過的合法業者。事實上，國聲科技卻以第三方支付服務為幌子，暗中設立博弈水房通道，協助「BCR1688」等線上娛樂城入出金，從中賺取手續費，1年經手賭資逾30億元，涉及賭博、洗錢等犯罪。

全案緣起於北台灣最大第方三支付公司「揚盛集團」被查獲洗錢後，包括「富遊」等數十家線上娛樂城無處可出金，但國內市場需求量仍在，部分業者因而找上國聲科技代為收付賭資，檢警蒐證後去年鎖定國聲及系統業者發動搜索，經過1年分析扣押手機等證物，從金流追出謝姓男子是實際負責人，鄧姓男子是水房負責人，今年10月拘提謝男、鄧男到案。

檢警循線追查，國聲科技的客戶遍及北中南，主要以國內娛樂城為主，特別的是，辦案人員在搜索時，還驚見一幅「匡扶正義」的匾額，上面題匾者竟有國揚集團總裁侯西峰，研判該公司股東人脈豐沛，並非一般第三方支付公司。

檢警破獲國聲科技第三方支付公司博弈洗錢，前天搜索拘提水房核心幹部鄧女到案，北檢訊後依洗錢罪命鄧女40萬元交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
