避讓救護車還挨罰…高市首創AI影像過濾科技執法 降低民怨

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

民眾避讓救護車，反遭科技執法開罰，好心卻受罰，得曠日廢時提申訴，屢有所聞。高雄市警局今天表示，「首創」導入AI智慧影像辨識過濾機制，在2路口先試辦。

高雄市警局統計，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法開罰，去年及今年分別有23件與13件申訴案。

警方認為，儘管相關案件經查證後皆已撤銷罰單，但民眾仍需耗費時間與心力申訴，善意配合救護勤務卻徒增困擾，引發爭議；為降低誤判並提升執法精準度，全國首創導入AI智慧影像辨識過濾機制。

高雄市警局已在高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，試辦AI智慧影像辨識過濾機制；示範路口包括左營區大中一路與鼎中路口，以及苓雅區中正一路與輔仁路口，未來將持續在醫院周邊擴大建置相關科技執法設備，並逐步推廣至全市各重要路段。

警方表示，這項機制透過科技執法設備結合AI系統，即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識避讓救護車的車輛，篩選後，相關影像再傳送至後端由員警人工複審，確認合理避讓救護車情形者，警方主動不予舉發，從源頭減少不必要的開罰與申訴案件，有效降低民怨與社會成本。

高雄市警局交通警察大隊呼籲，民眾聽到救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道順暢，保障生命安全，打造更安全、順暢且兼顧人性的交通環境。

高雄市運用AI辨識禮讓救護車的車輛，不再舉發擾民。記者林保光／翻攝
