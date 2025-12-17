柯文哲律師建請法院 告發檢察官、林欽榮

台北地方法院密集審理京華城案，柯文哲（右）昨現身時，短暫向小草揮手致意，不發一語快步進入院區。記者林俊良／攝影

台北地方法院昨審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲律師鄭深元說，檢方起訴柯使用拼湊、推論證據，柯沒有圖利也無收賄，建請法院告發偵查檢察官林俊言偽造文書罪、告發高雄市副市長林欽榮涉偽證罪。

柯另名律師蕭奕弘說，都委會前執秘邵琇珮沒有「明知違法」，她是因社會氛圍、檢察官法律見解而認罪，檢察官正在摧毀台灣的文官體系。

柯文哲昨在法庭答辯說，京華城案所有公務員稱有按行政流程走，但檢察官刻意忽略對他有利證詞，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

鄭深元表示，檢方以柯文哲在便利貼下指示「彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速」論柯圖利罪，但柯只是希望案子早日完成，並沒產生圖利效果。

他說檢方設定行求、期約地點是柯、沈在市長室密會，但威京本是想以公司名義捐政治獻金二一○萬元，因公司虧損才改以個人名義捐贈，檢方本想兜成與京華城取得百分之五六○容積有關，後改兜與「方案四」、「送研議」有關。

鄭深元並指本案到庭作證公務員，除台北市前副市長林欽榮外，都說細部計畫可以給予容獎，且林欽榮本人主持個案中，包括台南市安南區副都心、南港鐵路地下化、南港策略型工業區、高雄煉油廠、亞灣二．○等五個案例，也均是透過細部計畫給予容獎，認為林作法是在「打臉法庭上的自己」。

另檢方以工作簿Excel檔證明柯收沈一五○○萬元，但證據是「騙票」拼湊而來，工作簿不是病歷、銀行單據，會充滿錯誤；他指控林俊言涉筆錄製作不實，林欽榮作證陳述不實，建議法院告發二人偽造文書、偽證罪。

蕭奕弘說，檢察官在準備程序表示本案違法準用都更條例，認定圖利，但林欽榮、邵琇珮等人作證後，檢方卻不斷擴張違背法令範圍，建請合議庭將範圍限制在違法準用都更條例上。