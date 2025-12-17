霧台大武部落黑熊案 屏東分署：大武已成立黑熊生態巡守隊

屏東縣霧台鄉魯凱族大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，屏東地院一審判無罪，屏東地檢署提起上訴，認為此案具戲謔性、殘忍性等。林業保育署屏東分署表示，相關事實認定與法律評價屬於司法機關職權。

屏東分署表示，作為野動物保育主管機關第一線單位，秉持政策制度、引導在地參與政策，並結合公私協力，落實巡護與棲地保護工作，以兼顧野生動物保育與原住民族傳統文化的工作推動下。

屏東分署指出，輔導霧台鄉大武部落成立「黑熊生態給付巡守隊」參與黑熊生態服務給付示範計畫，執行至今，巡守隊記錄到6次台灣黑熊影像。其間在2024年10月9日，巡守隊巡護時發現一隻誤入陷阱的台灣黑熊，立即通報並且協助救援；後續在今年5月7日與本分署、野灣團隊、屏科大與霧台鄉公所，跨單位合作在舊大武部落周邊野放。