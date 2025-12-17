聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京答辯 控檢教唆「咬」柯

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導

京華城案昨續行言詞辯論，威京集團主席沈慶京答辯時指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，在提及對不起一二○萬股東、死後骨灰撒在台灣海峽及太平島、已逝父親、六十年好友探視寫信時，四度痛哭失聲無法言語。

沈慶京說，他曾指控台北市前副市長林欽榮透過台大教授蔡茂寅索賄不成，惡意報復，連續詐騙柯文哲，他請林俊言去查未果，林俊言竟還傳林欽榮作證，且京華城取得百分之廿容獎是受委屈後的昂貴代價，卻被檢方說成「變形的圖利」。

沈慶京說，京華城被霸凌卅九年，林俊言偵訊時叫他「咬」柯文哲，但他從小到大沒做沒良心的事，指林俊言是強盜，比明朝「錦衣衛」還惡劣，檢方為報復他，再啟動背信、關係人交易、洗錢等刑案偵辦，一連串政治報復。

沈說，檢方論告提及Excel帳冊，明顯沒有直接證據，卻稱他在動土典禮給柯文哲一五○○萬元，當時那麼多攝影機對著柯，「我怎麼有辦法給？」

沈哭著說，自己不想被林俊言侮辱，以後死後骨灰要和父母撒在一起、老家江蘇揚州、台灣海峽，也可撒在太平島。

沈說，他所受到的司法迫害不只現在，如今司法與四、五十年前沒有不同，難怪他至今仍不信任司法，更感嘆自己再過半個月即虛歲八十歲，宛如風燭殘年，母親活到一○三歲，他應該會活更久，但經過這次經驗「我知道來日無多了」。

沈慶京說，父親曾經收到塞有一千元的月餅，便打電話要求對方收回，他也向父親學習，這輩子從來沒有行賄；談及父親臨終時，沈當庭痛哭失聲，連話都說不清楚。

沈又說，他交保後，六十年前的同學來看他，回去還用日曆紙寫信給他，內容寫道「威武不能屈，富貴不能淫」，他看完信哭了兩個小時；最後指京華城是受害者，他沒有理由行賄，希望庭上能公正處理。

沈慶京 柯文哲 京華城案

延伸閱讀

沈慶京出庭狂講2.2小時！談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

辯論京華城案太「離題」 沈慶京哭了：死後骨灰要撒在台灣海峽

柯文哲律師批檢察官「拼湊證據」起訴 告發林俊言、林欽榮

北院審理京華城案 柯文哲出庭未回應高虹安案

相關新聞

9原民獵殺4黑熊無罪 屏檢上訴：戲謔殘忍 非文化實踐

屏東縣大武部落九名族人自二○二○年起三年內宰殺四隻台灣黑熊，還曾載熊屍「三貼」騎車遊街，屏檢依違反野生動物保育法起訴，一...

大武部落獵殺黑熊案 伍麗華：狩獵文化不限於祭儀

屏東縣霧台鄉魯凱族大武部落九名族人獵殺四隻台灣黑熊，一審獲判無罪，屏東地檢署以此案具戲謔性與殘忍性等理由提起上訴，並指非...

柯文哲律師建請法院 告發檢察官、林欽榮

台北地方法院昨審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲律師鄭深元說，檢方起訴柯使用拼湊、推論證據，柯沒有圖利也無收賄，建請法院告...

王大陸涉偷查個資案 同案2被告：王從未指示查個資

藝人王大陸涉偷查個資案昨再度開庭，新北地方法院傳喚同案被告車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及已退休的市刑大林姓小隊長...

沈慶京答辯 控檢教唆「咬」柯

京華城案昨續行言詞辯論，威京集團主席沈慶京答辯時指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，在提及對不起一二○萬股東、死後骨灰撒...

霧台大武部落黑熊案 屏東分署：大武已成立黑熊生態巡守隊

屏東縣霧台鄉魯凱族大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，屏東地院一審判無罪，屏東地檢署提起上訴，認為此案具戲謔性、殘忍性等。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。