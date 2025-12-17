獵殺黑熊一審無罪 屏檢提上訴 黑熊媽媽：釐清中間模糊地帶

屏東縣霧台鄉大武部落族人獵殺台灣黑熊，屏檢依違反野生動物保育法起訴，一審屏東地院近日判無罪，屏檢提起上訴，認為此案無罪部分有認定事實與適用法律違誤。屏東科技大學野保所教授、黑熊媽媽黃美秀說，檢方提起上訴後，藉由司法程序讓大眾更清楚了解中間的模糊地帶。

黃美秀說，欣見檢方提起上訴，一審判決對何謂原住民傳統文化與事實的陳述有些偏頗，藉由上訴，司法程序讓大眾了解中間模糊地帶。

黃美秀說，一審判決結果讓社會大眾與她無法理解，為什麼在短時間獵殺這麼多野生動物，也都沒提出申請。檢方提出上訴有其合理性，對於之後管理、大眾認知，也有進一步釐清空間，與對原住民傳統文化保存都有幫助，否則容易引起社會，或對原民自身文化界定，或一般社會對於原住民傳統文化認同，都有可能造成衝擊。

黃美秀說，一審判決會讓人直覺，只要有原住民身分要獵殺什麼都可以，但這與憲法尊重生命，或對於瀕危物種適當保育，是有違背的。檢方上訴後將議題釐清，保育是現今潮流，加上瀕危物種，面對保育與保存原民文化都是國際思維。但是一審沒有看到相關脈絡，原住民文化有很深遠生態智慧，狩獵案的結果，卻很難與傳統生態智慧永續、尊重自然扣合一起，若獵殺等於傳統原住民文化，這是原住民本身要的嗎？會不會到後來反而對於原民傳統文化的包容與尊敬，也可能打折扣？