9原民獵殺4黑熊無罪 屏檢上訴：戲謔殘忍 非文化實踐

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊，還騎機車載熊屍三貼遊街，一審判無罪，屏檢昨上訴。圖／讀者提供
屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊，還騎機車載熊屍三貼遊街，一審判無罪，屏檢昨上訴。圖／讀者提供

屏東縣大武部落九名族人自二○二○年起三年內宰殺四隻台灣黑熊，還曾載熊屍「三貼」騎車遊街，屏檢依違反野生動物保育法起訴，一審認為九名原住民獵捕、宰殺行為基於非營利自用，均判無罪，檢方昨上訴，認為犯罪行為具戲謔性與殘忍性，不是文化實踐，並強調「非營利自用」不應成為濫殺野保動物的保護傘。

屏東地院上月廿六日宣判，合議庭認為九名被告符合野生動物保育法「非營利自用」除罪事由，均判無罪，是野保法修法後首例。

檢方認為，非營利自用不應成為濫殺野保動物保護傘，原審依修正後野保法規定，認定九名被告的獵殺行為屬非營利自用而判無罪，但非營利自用的法律概念，並非獨立於原住民族傳統文化之外的免責金牌，且依釋憲結果，法律所保障的狩獵權，須建立在依循部落傳統文化傳承基礎，若僅因具原民身分而將與傳統文化毫無關聯的娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」並規避刑責，違反憲法平等原則。

檢方指出，二○二○年一月到二○二二年十二月，三年內共有四隻台灣黑熊遭九名被告射殺，有的受困鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）後遭槍殺，且都非基於特定祭儀，甚至以機車「三貼」載運熊屍，錄下沿途嬉鬧、輕浮對待熊屍影片，與傳統狩獵文化強調「敬天、惜物、尊重生命」的核心南轅北轍，難為大眾接受，更不應邀得刑罰寬典。

檢方表示，此案是戲謔性與殘忍性而非文化實踐，黑熊屍體被放在民宿炫耀、拍照，對待動物生命輕蔑，絕非傳統文化表現，且手段殘忍，使用山豬吊誘捕獵物，對受困掙扎的黑熊採近距離射殺，違反狩獵倫理與人道精神，也違背部落規範。

被告之一的大武村長麥庸正對檢方上訴表示尊重，他說，並非所有被告都參與殺害黑熊，狩獵文化也有代表個人功勳，原民文化被誤解，對部落造成二次傷害，已學到教訓；村民彭玉花的丈夫與兒子也是被告，她說，此事已過三年，應還給部落安靜，當時黑熊吃狗已威脅到部落安全。

