原民獵殺黑熊一審無罪檢上訴 學者：未查出有商業利益、檢方解釋太狹隘

屏東縣霧台鄉魯凱族大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，屏東地院一審判無罪，屏東地檢署提起上訴，認爲此案具戲謔性、殘忍性等。學者認為，此案沒有查出任何商業利益行為，認為檢方的解釋太過狹隘。

政治大學地政系助理教授李明芝說，她個人是贊成原審意見，檢察官對「非營利自用」判斷太過狹窄。野生動物保育法新修法後，非營利自用，跟原住民族基本法第19條有關於傳統文化祭儀自用是合制的。

李明芝說，在這樣脈絡之下，原審對非營利自用解釋邏輯跟原住民族基本法是一樣的。以此案來說，原審判決已寫得很清楚，沒有任何商業利益行為。刑法修法採從新原則。

檢方上訴指出，原民分身不應成為保護傘。李明芝表示，不能說是保護傘，一開始檢方對非營利自用認定太過狹窄。且回到原住民族基本法第19條，這不是原民保護傘，就判決理由來看，非商業利益就是完全符合除罪化，這是沒有問題，不是保護傘，是原住民族權力保障展現。

李明芝認為，原審判決很完整，檢方對於法律的解釋過窄。事實上有沒有傳統祭儀，還要依個案怎麼涵攝，證據怎麼認定。

德國科隆大學人類學博士生于詩玄認為，原民社會如何對待生態環境與野生動物，從來不是一元，不是只有一種觀念和操作存在。原住民社會內部非常多元異質，代表每個族群甚至於不同部落，存在多元人熊文化，而非單一種人熊文化，有忌避傷害黑熊文化（布農等）、亦有歌頌除熊者的文化（如霧台魯凱）。

于詩玄也提到，原住民在現代國家管轄下長期屬「高風險」對象，在台灣有槍砲彈藥刀械管制條例、森林法與野保法，這三法以後來居上方式，常態性圍剿原民族群生活基本安全感。原民生活一方面幫台灣社會與國家在各個領域登峰造極、走出獨特性，另一方面也因為這三法圍剿，他們未受制度保護、直球面對社會輿論抨擊。三法代表國家制度對每個原民個人，帶來身心可見與不可見困頓，這是台灣成為更團結強大與民主社會路上，非常、非常深邃的文化成本。