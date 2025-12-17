罷免王美惠提議書涉偽造 嘉檢裁定多人交保並限制出境

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案件，今天上午大動作搜索市黨部住處及辦公室等共11處，並傳喚主委蔡明顯等13人到案說明。晚間檢方複訊後，蔡明顯請回，總幹事張嘉銘20萬元交保，閻姓組長10萬交保，其他人各以2萬、3萬、5萬元交保。

嘉義地檢署表示，經檢察官複訊完畢後，認定相關人員均涉及刑法行使偽造文書，以及違反個人資料保護法中非公務機關違法利用個人資料等罪嫌重大；惟考量案情已趨於明朗，尚無羈押必要，檢察官遂裁定多名被告交保，並一併限制出境、出海。

檢方說明，總幹事張嘉銘裁定20萬元交保；黨部閻姓組長以10萬元交保；蔡姓、鍾姓等人各以5萬元交保；許姓被告以3萬元交保；另吳、李、張、黃、劉、劉等6人，各以2萬元交保，相關人員均須遵守限制出境、出海等強制處分。

嘉檢表示，本案係針對王美惠罷免案提議書涉嫌偽造進行偵辦，專案小組在分案後即採團隊辦案方式，持續進行蒐證、分析與比對，包含字跡鑑定及相關文件勾稽，逐步釐清案件全貌與相關犯罪事證。