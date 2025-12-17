北市殯儀館技工收紅包燒庫錢…北檢再約談2技工 各交保10萬元

台北市立殯儀館5名技工涉集體向禮儀業者收賄，利用燒庫錢時收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢，台北地檢署上周搜索約談17人到案，其中疑為主謀的胡姓女技工情節重大，檢方聲押禁見獲准，另4人均10萬交保；廉政署今發動第2波偵查，再約談2技工朱志猛、顏照軒到案，訊後均以10交保。

據了解，檢方上周兵分30路搜索，約談涉案5名技工、9家禮儀業者到案，經分析相關相關人扣押手機，又追出2志工收受禮儀業者紅包，今天再指揮廉政署約談2人到案，全迄今已有7名殯儀館職員涉案被約談。

依規定，每日每位亡者焚燒庫錢以20包為限，違者依北市殯葬管理自治條例裁處。不過，依習俗，庫錢相當於亡者在陰間的財庫，家屬都希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司會依家屬請託，塞紅包給燒庫錢的技工，讓家屬得以安心。

檢廉調查，收賄者隸屬殯葬處的技工與工友，均在懷愛館任職，他們涉於2023年間，以直接或間接方式向9家禮儀公司收賄，協助亡者家屬多燒庫錢，違反貪汙治罪條例之違背職務行收賄罪。

殯儀館職員與禮儀業者勾結的「紅包文化」及陋規由來已久，檢方多年來也查獲多起案件，但紅包陋習仍時有所聞。 台北市第二殯儀館技工朱志猛涉貪交保10萬元。記者張宏業／攝影