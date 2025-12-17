罷免王美惠涉冒名連署！嘉檢裁定多人交保 國民黨嘉市黨部主委請回

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案件，檢方今天搜索國民黨嘉義市黨部等11處所，傳喚包括主委蔡明顯等13人到案後陸續完成複訊。晚間蔡明顯經複訊後請回；另有9人分別裁定交保，尚有3人仍未完成複訊，案件仍在擴大釐清中。

嘉檢表示，今天共傳喚13人到案說明，經檢察官訊問後，蔡主委請回，閻姓一組組長裁定10萬元交保；蔡姓三組總幹事及鍾姓執行長各以5萬元交保；另李、吳、張、劉、劉、黃等6人，分別以2萬元交保，其餘3人仍持續複訊中。

檢調表示，本案為偵辦王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案，專案小組在後續鑑定比對中，發現部分抄寫連署名冊的筆跡，與國民黨嘉義市黨部黨工筆跡相符，為釐清是否涉及分工抄寫、系統性造假情形，今天同步展開搜索與約談行動，查扣相關文件與資料。

罷免團體「愛嘉聯盟」於今年初發起罷免王美惠，但連署名冊陸續遭檢舉出現爭議，包含已過世者個人資料遭冒用，相關家屬在律師陪同下向嘉義地檢署提告；另有鄭姓女子發現個人資料遭冒用後，也提出告訴，成為案件重要線索。