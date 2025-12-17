防偷渡與打擊詐騙、賄選 金門檢警聯席會議聚焦國安與選舉

為凝聚金門地區司法警察機關執法共識、強化跨機關合作，金門地檢署在金門縣警察局大禮堂召開114年度檢警聯席會議，由檢察長王柏敦主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增蒞臨指導，地方法院、警政、調查、海巡、移民、憲兵及相關執法機關代表齊聚一堂，就打擊犯罪與治安維護交換意見。

王柏敦表示，在各執法機關通力合作下，今年在打擊犯罪與被害人保護工作上已有具體成果，檢警聯手偵破「轉接機房詐騙」、「線上應召集團」及多起貪污案件，有效壓制犯罪能量，帶動整體刑案數下降。海上治安方面，地檢署與海巡、岸巡及查緝單位密切合作，積極查緝偷渡與走私行為，查扣多艘涉案船舶，並在法院支持下，依法順利執行搜索與羈押，讓不法分子繩之以法。

此外，地檢署也結合縣府政風處推動防詐宣導，深化公私協力，展現全民打詐決心。展望新年度，王柏敦指出，面對國民法官案件適用範圍擴大，以及明年地方選舉將至，地檢署將持續深化跨機關合作，全力打擊詐騙與賄選，守護金門治安。

毛有增肯定金門地檢署近年在打擊詐欺、貪污及海上犯罪的成效，並提醒近期須留意大陸地區人士以偷渡方式進入金門，相關單位應審慎查證是否涉及刺探或滲透等行為，並妥善處理國安案件，同時恪遵偵查不公開原則。針對明年九合一選舉，毛有增也呼籲提前部署，嚴防不法介入。

福建金門地方法院庭長吳金芳致詞時，感謝檢警及各機關對地方治安的投入，並提醒實務上須留意少年事件及與少年共犯之成年人案件程序，確保蒐證合法，避免影響證據能力。

會中，各機關提出年度工作報告，並由主任檢察官葉子誠針對明年1月1日起第二階段適用國民法官法案件，說明司法警察因應方向與蒐證重點，協助提升偵辦流程與證據調查品質；另由調查處分享侵占公物貪污案件的實務案例。