「幣想」詐欺案掀焦土戰爭 法院將罕見傳上百證人出庭

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉洗錢23億元案進入審理階段，主嫌施啟仁全盤否認犯行，其辯護律師團質疑檢方所提事證不具證據能力，迫使檢方不得不請求法院傳喚大量證人釐清案情，據傳聲請傳喚1601名證人，法院目前准其中720餘人出庭作證，規模仍屬罕見。

據悉，施的辯護律師團主張，幣想門市僅提供虛擬貨幣買賣服務，未涉入詐騙，質疑起訴書所引用被害人警詢筆錄不具證據能力，訴訟策略猶如打「焦土戰爭」，檢方之後聲請被害人出庭作證釐清案情，法院因此諭知傳喚被害人、關係人等出庭作證，由檢辯方詰問確認證據真實性。

檢方另指施背景與黑道相關，也主張傳喚起訴書所載共犯作為「品格證人」出庭作證。今傳出法院將傳喚1601人，但據悉士林地院目前僅准傳喚720餘人出庭作證。

士林地檢署今年8月起訴施啟仁等人，認定其透過未經金管會核准、未完成洗錢防制登記的境外交易所「CoinW（幣贏）」及旗下加盟門市，協助詐騙集團將被害人現金轉換為泰達幣（USDT）洗錢，涉案金額高達23億元，受害人數達1544人。檢警自4月起發動搜索，陸續拘提施啟仁等14人，並查扣現金6049萬元、64萬顆USDT等虛擬資產。

檢方指出，施啟仁與妻子林可文、商務總監楊紀文等人分工合作，自2024年起以「CoinW」及「幣想科技有限公司」名義，在全台展店逾40家，收取高額加盟金，並透過合作保全公司設置「入金機」，收取被害人現金後換匯購買虛擬貨幣，再層層轉帳製造金流斷點，掩飾不法所得，並對外謊稱為「全國唯一金管會授權」交易所，吸引投資人上門。

士檢偵結後，依刑法詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴施啟仁等13人，另就古姓男子涉嫌詐騙300萬元處理費部分另案起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得12.75億元。檢方認為施啟仁犯後態度不佳、拒不認罪，造成上千名被害人重大損害，請求法院重判25年有期徒刑。