捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，新北地院今開庭游翔閔證稱，曾找台北市議員楊植斗向台北市刑大大隊長盧俊宏「關切」。楊今證實案發前確實有接獲王的陳情，因被詐騙覺得丟臉，怕案情洩漏被寫成新聞，他認為有理致電市刑大保障被害人隱私，一切合法合規。

楊植斗表示，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民來陳情一起詐騙案，說準備要以受害人身分去報案，又覺得被詐騙很丟臉，不想被寫成新聞，希望警方不要透露相關案情給媒體。

楊植斗說，這一年來政治人物及公眾人物案件，常常透過司法系統被外洩，成為八卦或花邊，他認為王的陳情合理，也致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。

楊植斗說，政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣不會問身份高低，只問哪裡生病不舒服丶陳情有沒有道理，「只要有道理，我們就盡力來幫忙」，他強調，辦公室電話都是公開每個人都可以找他服務，不需移花接木，好像用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，同案被告車商小開游翔閔證稱，當初替王大陸向台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案前，曾找台北市議員楊植斗請市刑大大隊長多關心此案。記者潘俊宏／攝影
北市議員楊植斗下午發聲明還原過程。本報資料照片
