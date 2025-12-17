沈慶京出庭狂講2.2小時！談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午續行言詞辯論程序，威京集團主席沈慶京開講2小時20分鐘，過程中多次情緒激動，尤其提及已逝的父親，以及60年老友來訪，更當庭爆哭，久久不能自己。

沈慶京說，50年代他混幫派，在那貧窮的年代充斥各種犯法，親戚、同學多少都有人販毒、竊盜。他說，他不相信司法、不相信政府，所以故意不背身分證字號，到現在也背不起來，且他喜歡用現金，至今沒有信用卡，也不用支票。

沈說，他當時雖然是學生，但他自認是正派的幫派份子，到處主持公道，遇到小偷還會規範不能在他的地盤偷，要偷去別的地方去偷。他指出，曾經有就讀商職、在法院當工讀生的女學生住在旅社險被強姦，他冒著被殺的風險去救人。話說到此，沈忍不住哽咽。

沈慶京指出，他無論在幫派、工商界想法都和大家不一樣，提及曾經有人要用黑道方式替他討債，他也拒絕，他在工商界一次行賄紀錄都沒有，「唉，檢察官還要亂講我有行賄的可能」，檢察官硬要掰，就是靶沒有畫成，檢察官就不甘心，如此違反無罪推定原則。

沈說，檢方前兩天論告提到Excel帳冊，這就是沒有直接證據，不能隨便講講就賴他行賄，還稱他在動土典禮給柯文哲1500萬元，1500萬是什麼概念？是一個大箱子的概念，「那麼多攝影機對著柯，我怎麼有辦法給1500萬？」

沈慶京表示，他從以前到現在都沒變過，唯一最大差別是他從暴力幫派轉成非暴力的經濟戰爭，他理解暴力不能解決問題，只會流更多的血，檢察官誣賴他、還洩給鏡週刊，「自己犯罪不檢討，還敢說別人犯罪」。

沈說，25年前因寫了「突圍」一書被檢察官起訴，之後一審法官給他無罪，二審也無罪，但最高法院撤銷發回後，更審法官卻跟他要錢，但他拒絕了，最後更審法官也被判10幾年的刑期，合議庭其中一人為房阿生。

沈慶京指出，他一直強調自己對司法不信任，並請合議庭體諒，因為他所受到的司法迫害，不是只有今天這樣；他曾經打傷人，就因為司法官鄉音太重，他聽不懂，所以3000元和解不成，從原本是傷害罪，卻被殺人未遂罪判刑3年2月。

沈說，他在監所中有很深的認知，只要進去的人就很有可能重蹈覆轍，所以答應易經大師余雪鴻支持更生人，也答應余雪鴻捐款支持台北市議員應曉薇的5個協會，而答應之後沒多久，余雪鴻就過世了，他便把京華城土地賣掉的資金等湊一湊，捐4500萬元給協會。

沈慶京指出，京華城被霸凌39年，被強迫捐地、被沒收120284平方公尺的樓地板面積，他不懂檢察官如何操作，反正一天到晚都針對京華城，無論如何都要收押他。

他說，現在跟40、50年前的司法沒有不同，「難怪我至今還是不信任司法，連身分證字號都不會背」，他感嘆自己在過半個月虛歲就80歲了，有如風燭殘年，他母親活到103歲，而他有媽媽的基因，應該會活得比母親久，但經過這次，「我知道來日無多了」。

沈慶京更提到自己這輩子從來沒有行賄，是跟他已故的父親學的，曾經有人送月餅給他父親，裡面塞著1000元，父親就打電話要求對方收回去，他說到父親臨終時，忍不住當庭暴哭，連話都說不清楚。

沈說，他跟他老爸一直不合，父親不斷要求他讀書，說「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，不過他就是讀不下去，但他不願貪汙，就跟父親一樣。

沈慶京指出，他自己也知道被「政治打壓」，檢察官有些人心術不正，他真心希望法官不要相信表面，並指檢察官林俊言不願公道處理事情；另沈指竹聯幫前幫主陳啟禮曾要請他吃飯，但他沒去，因為他知道陳要藉由他的高知名度，讓其他工商界的人跟他妥協，他不願這樣做。

沈又說，他這次被司法迫害、媒體報導沸沸揚揚，他60年前的同學、馬祖的校長在自己交保之後來看他，「可見政治迫害太嚴重」話，說到此，沈慶京再度爆哭，指出「60年不來找我、有困難不來找我」，卻在他遭受此困境時來看他，回去還用日曆紙寫信給他，內容寫道「威武不能屈，富貴不能淫」，他看完信哭了2個小時。