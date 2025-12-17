屏東9名魯凱族人獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 學者：原民狩獵文化汙名化

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，屏東地方法院上月底判9人無罪，檢方認為此案犯罪行為具戲謔與殘忍性，今天提出上訴。對此成功大學考古所教授台邦．撒沙勒認為是對原住民狩獵文化的汙名化。

台邦為魯凱族人，他說，原住民原本就有展示獵物的文化，例如把山豬頭骨、獠牙、毛皮，熊鷹羽毛等展示在家屋中，或是穿戴在身上，世界各地許多民族都如此，像歐洲貴族也會將獵物的頭掛在牆上做為裝飾。

此案件中有族人將黑熊背著騎機車並錄影展示，是否為個人脫序行為，帶有戲謔與殘忍性，或是原住民傳統展示獵物的文化，當然可以討論，社會也自有公評，但也希望社會對原住民傳統文化有更多的理解與包容。

他說，被告的9人並非全都有展示狩獵黑熊的行為，檢方如今要上訴，應該要區分清楚究竟是因為獵殺行為，還是因展示行為而上訴。族人獵殺黑熊並未販售謀利，且經過此事件後，部落族人也得到教訓，因此希望能在法律層面上更為細膩去處置。

台邦表示，原住民的狩獵文化其實已式微，世代斷層很嚴重，主要是因為許多部落都已遷下山，加上社會經濟型態改變、生態保育壓力等，可說已經不復存了。以霧台鄉來說，這次事件中的大武部落因未遷村下山，因此還保留魯凱族中最深厚的狩獵文化。

但即便如此，大武部落的狩獵文化也已幾乎不存在，除了上述因素外，因部落有爆紅的哈尤溪，許多族人轉做觀光業，當司機或導覽解說，不需要再狩獵。他說，狩獵其實並不簡單，投資報酬率很低，又有許多風險，並非想像中輕鬆好賺。

台邦表示，以前部落獵人是很光榮的，打到獵物後就會在山頭上高呼，要部落族人一起出來歡迎他；但現在怎麼敢這麼做，高呼不是叫警察來抓他嗎？狩獵只能變得偷偷摸摸，狩獵文化也被汙名化。