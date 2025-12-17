嘉市綠委罷免案不實連署 藍地方黨工涉抄名冊交保

快訊

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案，嘉檢調查發現抄寫名冊筆跡與國民黨嘉義市黨部黨工筆跡相符，今天搜索市黨部並傳喚張姓組長、黨工等13人到案。

嘉檢表示，截至下午5時，經檢察官複訊後，已有5人分別以新台幣2至5萬元交保，張姓組長等8人尚未複訊。

檢調表示，偵辦立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案，經進行後續調查，發現抄寫名冊名單的筆跡，與國民黨嘉義市黨部黨工的筆跡相符，因此，檢調今天至市黨部等11處所執行搜索，並傳喚黨部張姓組長，以及黨工等13人到案釐清案情。

罷免團體「愛嘉聯盟」今年初發起罷免嘉義市選出的立委王美惠，但參與連署名單中有已過世者個人資料遭冒用，家屬由律師陪同至嘉檢提告；鄭姓女子也發現遭冒用後提告。

嘉檢表示，遭冒用身分民眾先後委任律師提告後，由檢察官指揮法務部調查局嘉義縣調查站蒐證，並於今年4月中旬持搜索票到罷免案領銜人陳姓男子的住處等處所執行搜索，傳喚陳男到案說明，檢方複訊後請回。

嘉檢於5月下旬再度指揮調查官持搜索票前往罷免案領銜人陳男住處及辦公室等3處執行第2次搜索。經複訊後，以10萬元交保，並限制出境、出海。

罷免 嘉義 黨工

