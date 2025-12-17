聽新聞
獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事
屏東縣霧台鄉大武部落9名族人在3年獵殺4隻台灣黑熊，還載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，一審屏東地方法院判9人無罪。檢方今提起上訴。大武部落族人說，大家都看圖說故事，希望能還給部落一個安靜。
屏檢起訴指出，歷次參與殺害台灣黑熊共7人，其中參與兩次以上獵殺3人，其餘涉獵殺台灣水鹿、台灣野山羊與頂替等罪嫌。顏姓父子3人、麥男、兩名包男，柯男都是熟識村民，7人獵殺4隻台灣黑熊。
大武村前村長彭玉花的丈夫與兩個兒子就是顏姓父子3人。彭玉花今說，大家都看圖說故事，看的人有不同的解讀，事件發生已過3年，希望還給部落一個安靜，也不希望再用「獵殺」描述。
彭玉花說，歷經3年，他們面臨內心煎熬、文化衝擊與部落不安寧，應該要還給部落安靜時刻，最清楚原委是他們自己，有沒有獵殺尊重文化也是他們自己最了解，當時是有衝擊到部落危險，熊有吃狗，「一切交給律師，多言多語又會被揣測、放大」。
大武村長麥庸正說，對於檢方提上訴他表示尊重，有些人並沒有參與殺害黑熊。檢方上訴的理由將族人當成是集團性，但他們不是集團，狩獵文化也有代表個人功勳。原民的祭典祭儀也很像漢人婚喪喜慶時會包紅白包，還有部落的尋根文化等，但卻被誤解，對部落也是二次傷害，部落已從這次過程中學到教訓，彼此也都有成長。
