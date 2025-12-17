快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人在3年獵殺4隻台灣黑熊，還載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，一審屏東地方法院判9人無罪。檢方今提起上訴。大武部落族人說，大家都看圖說故事，希望能還給部落一個安靜。

屏檢起訴指出，歷次參與殺害台灣黑熊共7人，其中參與兩次以上獵殺3人，其餘涉獵殺台灣水鹿、台灣野山羊與頂替等罪嫌。顏姓父子3人、麥男、兩名包男，柯男都是熟識村民，7人獵殺4隻台灣黑熊。

大武村前村長彭玉花的丈夫與兩個兒子就是顏姓父子3人。彭玉花今說，大家都看圖說故事，看的人有不同的解讀，事件發生已過3年，希望還給部落一個安靜，也不希望再用「獵殺」描述。

彭玉花說，歷經3年，他們面臨內心煎熬、文化衝擊與部落不安寧，應該要還給部落安靜時刻，最清楚原委是他們自己，有沒有獵殺尊重文化也是他們自己最了解，當時是有衝擊到部落危險，熊有吃狗，「一切交給律師，多言多語又會被揣測、放大」。

大武村長麥庸正說，對於檢方提上訴他表示尊重，有些人並沒有參與殺害黑熊。檢方上訴的理由將族人當成是集團性，但他們不是集團，狩獵文化也有代表個人功勳。原民的祭典祭儀也很像漢人婚喪喜慶時會包紅白包，還有部落的尋根文化等，但卻被誤解，對部落也是二次傷害，部落已從這次過程中學到教訓，彼此也都有成長。

遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照
警方在顏男家中冰箱發現遭殺害的台灣黑熊與其他保育類動物。圖／資料照
警方在顏男家中冰箱發現遭殺害的台灣黑熊與其他保育類動物。圖／資料照
警方在顏男家中冰箱發現遭殺害的台灣黑熊與其他保育類動物。圖／資料照
警方在顏男家中冰箱發現遭殺害的台灣黑熊與其他保育類動物。圖／資料照

台灣黑熊 屏東縣 族人

延伸閱讀

獵殺黑熊無罪屏檢上訴 伍麗華：原民狩獵文化是存在山林生活中

3年獵殺4黑熊還載屍「三貼」判無罪 屏東檢上訴：戲謔殘忍不是文化

近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

黑熊真來了！南投仁愛鄉罕見雙點目擊 林保署示警：廚餘別亂放

相關新聞

沈慶京出庭狂講2.2小時！談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午續行言詞辯論程序，威京集團主席沈慶京開講2小時20分鐘，過程...

屏東9名魯凱族人獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 學者：原民狩獵文化汙名化

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，屏東地方法院上月底判9人無罪，...

獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人在3年獵殺4隻台灣黑熊，還載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌...

獵殺黑熊無罪屏檢上訴 伍麗華：原民狩獵文化是存在山林生活中

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人3年獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌...

辯論京華城案太「離題」 沈慶京哭了：死後骨灰要撒在台灣海峽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天行辯論程序，威京集團主席沈慶京辯論時從指控偵查檢察官林俊言教唆他...

台玻總裁林伯實不實轉讓股權 涉偽造文書士檢起訴

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實，遭指為規避名下股權遭強制執行，涉嫌透過由妻兒擔任董事的公司，設計不實股權轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。