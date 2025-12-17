獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人在3年獵殺4隻台灣黑熊，還載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，一審屏東地方法院判9人無罪。檢方今提起上訴。大武部落族人說，大家都看圖說故事，希望能還給部落一個安靜。

屏檢起訴指出，歷次參與殺害台灣黑熊共7人，其中參與兩次以上獵殺3人，其餘涉獵殺台灣水鹿、台灣野山羊與頂替等罪嫌。顏姓父子3人、麥男、兩名包男，柯男都是熟識村民，7人獵殺4隻台灣黑熊。

大武村前村長彭玉花的丈夫與兩個兒子就是顏姓父子3人。彭玉花今說，大家都看圖說故事，看的人有不同的解讀，事件發生已過3年，希望還給部落一個安靜，也不希望再用「獵殺」描述。

彭玉花說，歷經3年，他們面臨內心煎熬、文化衝擊與部落不安寧，應該要還給部落安靜時刻，最清楚原委是他們自己，有沒有獵殺尊重文化也是他們自己最了解，當時是有衝擊到部落危險，熊有吃狗，「一切交給律師，多言多語又會被揣測、放大」。