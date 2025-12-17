獵殺黑熊無罪屏檢上訴 伍麗華：原民狩獵文化是存在山林生活中

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人3年獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，屏東地方法院上月底判9人無罪。屏東地檢署今提上訴。原民立委伍麗華說，檢方上訴後，法律攻防，一次次辯論，讓大眾理解原民文化脈絡。

屏東地檢署今上訴表示，此案犯罪行為具謔與殘忍性不是文化實踐。「非營利自用」不應該成為濫殺野保動物的保護傘。

原民立委伍麗華促成野生動物保育法相關修法。伍麗華說，野保法修法很重要原因就是在於王光祿案之後的釋憲803號，「原住民狩獵文化不是僅限於祭儀中，而是在山林生活中，這是很重要的論述」。

伍麗華說，檢方上訴攻防，在於不是文化祭儀，但是大法官已經有相關解釋。另外非營利還是營利要採無罪推定，檢方應該要想辦法找到相關證據。

伍麗華也提到，過去有吳鳳神話但這是對原住民極度不認識做出捏造，甚至形容原住民是茹毛飲寫。如今整個社會、司法界，憲法法庭辯論，大社會中跟一直對原住民文化慢慢有更多認識與了解，也才會在憲法法庭中，有越來越多有利於原住民解釋。

伍麗華說，法律攻防代表都還在磨合路上，一次一次的，逐漸往好的方向走，大社會的不理解與批評，也是因為對原住民不夠認識，用一般想法來看待，藉由攻防、上訴，也不是不好。

外界認為難道戲謔是文化嗎？伍麗華說，那是因為大家抽離情境。當村長廣播說到，最近有熊靠近部落，有去翻課輔班旁邊食物等，一群年輕人成群結隊去找到熊，找到之後「英雄式的喜悅」，但卻忽略社會法律與脈絡，因為所處的情境氛圍不同，造成差異。

伍麗華表示，大家會這樣思考是基於社會脈絡，文化情境不同造成的差異，透過法律工具辯論，可以慢慢找到方向。「原住民也是在學習當中，大武部落成立黑熊巡守隊，也是因應社會要求做出來的行為」。

原民立委伍麗華。圖／報系資料照
原民立委伍麗華。圖／報系資料照

伍麗華 原住民 屏東縣

