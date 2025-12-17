高雄高分院院長交接 梁玉芬接棒盼維持優良傳統

台灣高等法院高雄分院院長簡色嬌任期屆滿退休，由原新竹地院院長梁玉芬接任。梁玉芬今天致詞說，高雄高分院有優良傳統，期待大家都能保持熱情、不忘初心，提高司法公信力。

高雄高分院今天上午舉辦新、卸任院長交接典禮，台灣高等法院院長高金枝擔任監交人，高金枝致詞時細數簡色嬌過往為高分院、司法的付出和貢獻，稱讚她體貼溫柔，最後叮嚀退休後要記得多吃飯運動，退休愉快。

司法官班20期結業的簡色嬌致詞時稱讚高雄高分院擁有優良傳統，自己40多年來的法官生涯算是「無怨無悔」，先前遇到年輕法官詢問「為什麼能堅持這麼久」，她深思後，以「心要堅定、莫忘初衷」和司法同仁共勉，法律人的初衷就是公平正義、獨立審判。

新任院長梁玉芬則說，接任院長是承擔責任的開始，二審法官無論是辦案經驗、人生閱歷、體力都處在最成熟的精華時期，若能保持身心健康持續汲取新知，必然能在審理個案中妥適認事用法。

梁玉芬表示，高雄高分院是研究風氣興盛的地方，也照顧同仁身心健康。這種優良的傳統將成日後的指導原則，期待大家都能在此環境保持熱情，不忘司法工作初心，讓公平正義在各種個案實現，提高司法公信力，贏得人民信賴，維護司法尊嚴。