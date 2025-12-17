快訊

台玻總裁林伯實不實轉讓股權 涉偽造文書士檢起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實，遭指為規避名下股權遭強制執行，涉嫌透過由妻兒擔任董事的公司，設計不實股權轉讓與質權設定安排。士林地檢署調查後認定，林明知股權未實際出售、也未收取轉讓價，仍製作並行使不實文書，涉嫌行使業務登載不實文書罪，偵結依法起訴。

檢方指出，林伯實與妻子徐莉玲同為香港實聯長宜中國控股有限公司董事。實聯長宜先前投資的中瑞藍科公司，因營運不佳未能達成上市目標，實聯長宜遂須依與恆天創業投資公司簽訂的股權轉讓契約，履約回購相關股票。恆天創業投資公司隨後向仲裁機構聲請仲裁，使林伯實名下子公司股權面臨強制執行風險。

檢方查出，林伯實為規避執行，於2020年12月間策畫不實交易，由其代表實聯長宜控股公司，與不知情的妻子徐莉玲代表SL Business Management Limited Company（SL公司），簽署股權轉讓協議，虛載將註冊資本額達3400萬美元（約新台幣10億元）的實聯長宜淮安科技有限公司100%股權，以2000萬美元價格轉讓予SL公司。

然而，SL公司實際上並未依約於期限內支付任何股權轉讓款。其後，林伯實又於2021年4月21日，允許SL公司將該筆股權設定質權予其實際經營的台灣實聯公司，並完成相關質權登記程序。

檢方認定，林伯實明知股權並未真正出售，亦未收取轉讓價金，仍行使不實的股權轉讓協議書及質權出質登記申請書，致使實聯長宜控股公司喪失對實聯長宜淮安科技公司的所有權，轉由其實際控制的公司體系持有，已損害公司權益，依法起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

妻子 強制執行 創業

