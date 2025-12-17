聽新聞
0:00 / 0:00
僅因玩線上遊戲起糾紛 他嗆聲要賞對方吃子彈判拘役30天
曾姓男子5月8日晚間上網打線上遊戲，因細故與傅姓玩家發生糾紛，竟接續傳送「有本事約出來啊」、「出來就請你吃子彈」、「林北絕對殺死你」等文字給對方，傅嚇的報警處理，經警方調閱IP位置，循線查獲，法官犯他恐嚇危害安全罪處拘役30日。
曾於警詢中坦承不諱，稱因玩打遊戲過程中一時不滿才傳送相關文字，與傅於警詢中指訴情節相符，並有線上遊戲「傳說對決」網頁截圖照片及其通聯調閱查詢單等資料佐證。
台南地院審酌，曾於玩打線上遊戲時，因與玩家有爭執，即傳送訊息與對方，所為使對方感受恐懼及心理壓力，也破壞社會治安及善良秩序，很不應該。兼衡他犯罪動機、目的、手段，坦承犯行犯後態度等一切情狀況，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言