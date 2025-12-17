快訊

僅因玩線上遊戲起糾紛 他嗆聲要賞對方吃子彈判拘役30天

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾姓男子5月8日晚間上網打線上遊戲，因細故與傅姓玩家發生糾紛，竟接續傳送「有本事約出來啊」、「出來就請你吃子彈」、「林北絕對殺死你」等文字給對方，傅嚇的報警處理，經警方調閱IP位置，循線查獲，法官犯他恐嚇危害安全罪處拘役30日。

曾於警詢中坦承不諱，稱因玩打遊戲過程中一時不滿才傳送相關文字，與傅於警詢中指訴情節相符，並有線上遊戲「傳說對決」網頁截圖照片及其通聯調閱查詢單等資料佐證。

台南地院審酌，曾於玩打線上遊戲時，因與玩家有爭執，即傳送訊息與對方，所為使對方感受恐懼及心理壓力，也破壞社會治安及善良秩序，很不應該。兼衡他犯罪動機、目的、手段，坦承犯行犯後態度等一切情狀況，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，可易科罰金。

台南地院審酌，曾男於玩打線上遊戲時，因與玩家有爭執，即傳送訊息與對方，所為使對方感受恐懼及心理壓力，也破壞社會治安及善良秩序，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日。圖／本報資料照
