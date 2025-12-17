無照酒駕撞死路人 19歲男賠錢和解判3年半

新北市一名沒有機車駕照的19歲張姓男子，去年9月10日凌晨竟酒後載友人上路，行經三重大同南路時，不慎撞擊前方唐姓行人成傷，造成對方遲於同年11月2日宣告不治。新北地方法院國民法官審酌張男已賠償家屬達成和解，今依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判刑3年6月。可上訴。

判決指出，張男自案發前一晚10時許，在三重忠孝碼頭附近飲酒後，於隔日凌晨0時45分許，自三重大同南路某超商無照酒駕上路，不久便撞擊正走在路上的死者，雙方人車倒地。經送醫，張男測得血液酒精濃度為176mg/dL（血液中酒精濃度達百分之0.176），死者則受有右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢。