收賄助加速請款 信義鄉公所技士二審仍判3年10月

中央社／ 台中17日電

南投縣信義鄉公所廖姓技士，2年前向營造公司收取新台幣20萬餘元賄賂，協助加速審核請款作業，一審被依貪污罪判處3年10月徒刑，經上訴台中高分院，二審今天宣判駁回，可上訴。

依據檢方起訴書指出，廖男自民國101年6月起，陸續擔任南投縣信義鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員及技士等職務。

廖男於101年6月起，經鄉長指派辦理工程採購相關工作。111年5月間，營造公司負責人陳男找上廖男，希望承攬的小額工程採購案件結算時，能加速審核結案文書，以加快取得工程款，並願以每件3000元作為對價。陳男於112年1月及113年1月間，分別交付9萬3000元及10萬元賄賂予廖男。

另外，廖男於112年6月間，辦理農路改善工程採購發包，由黃男經營的公司得標。案件進入驗收程序時，廖男向黃男表示「最近這麼多工程款進來，可以分紅嗎」等語。黃男為求快速完成結算審核作業，以加快請款時程，再交付1萬元賄賂予廖男。

案經法務部廉政署中部地區調查組獲報調查，將廖男移送台中地檢署偵辦後，檢方依違反貪污治罪條例起訴。

台中地院一審審理後，今年5月間宣判，廖男應執行有期徒刑3年10月。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，今天宣判駁回上訴、維持原判，全案仍可上訴。

南投縣 貪污 廉政署

