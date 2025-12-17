逃逸移工淪詐團車手 服刑後驅逐出境
阮姓逃逸越籍移工在南投當黑工期間，受同為越籍的詐團成員吸收擔任車手，短短4天密集提領遭詐款項52次，金額逾88萬元，法院認定其貪圖不法利益，參與詐欺集團洗錢行為，判刑2年8個月，並追徵不法所得。
判決指出，阮男2021年起逃逸，在南投等地從事黑工，今年5月在南投市當搬鐵工時，被越籍詐團成員「阿輝」吸收。阮男自5月7日至11日，持提款卡到南投市南崗地區多家便利商店提領被害人遭詐款項，共計4天、52次，其中7日與8日提領最為密集。
法院查出，每次提領金額從數千元到2萬元不等，合計提領88萬6000元，阮男當次提領後即交付「阿輝」。阮男每次提領可獲200元酬勞，共拿取1萬400元。
全案共有25名被害人報警，南投警方循線追查鎖定阮男到案。阮男坦承擔任車手，但無力與被害人和解或賠償。
法官審酌，阮男明知為詐欺集團不法行為，仍貪圖小額報酬而配合提領金流，行為已嚴重破壞財產交易安全與社會經濟秩序，且被害人眾多，依法採一罪一罰。
南投地院依一般洗錢罪，分別判處阮男7月至9月不等徒刑，合計15年5月，定應執行2年8月，併科罰金15萬元，不法所得1萬400元追徵價額，服刑完畢後驅逐出境。
