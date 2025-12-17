聽新聞
再替邵琇珮認罪抱屈！柯文哲律師批檢：折損人才、摧毀台灣文官體系

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今續行言詞辯論程序，柯的委任律師蕭奕弘再度為都委會前執行秘書邵琇珮抱屈，認為邵女是因社會氛圍、檢察官法律見解才認罪，批檢察官摧毀台灣文官體系、折損一名都市計畫專業的人才。

蕭奕弘說，檢察官去年8月30日發現工作簿Excel檔，多次開啟查找資料，但檔案時間卻沒有隨之變動，而是停留在2023年，宛如沒有人打開過一樣，認為數位證據有被人變動的可能性，A1-37硬碟，檢察官沒辦法證明扣案同一性，因此沒有證據能力。

他指出，檢察官在準備程序表示本案是違法準用都更條例，因此認定圖利，但隨台北市前副市長林欽榮、都委會前執行秘書邵琇珮等人作證後，檢方卻不斷擴張違背法令的範圍，建請合議庭將範圍限制在違法準用都更條例。

蕭奕弘也說，偵查檢察官偵訊時暗示公務員，不要做余文、李述德、要供出其他人，多次不當誘導且未記載有利被告的證述，讓偵查筆錄不值得被信任。

他說，偵查檢察官還嘲諷具都市計畫專業的邵琇珮、張立立「一樣笨」，更向台北市法務局代表王道蕙說「如果細部計畫可以突破土管條例，天下大亂，如果你代表法務局意見，你一定會被釘得滿頭包，法務局一定穩死的，你們局長一定會把你fire掉」，另對張立立說「是誰？沒有就是你承擔」。

蕭奕弘指出，證人在偵查中的證詞是被檢察官形塑、引導的，應該以證人在審理中的證述為準，包括邵琇珮稱容獎法令依據就是計畫書、彭振聲說合法才會核章、胡芳瓊更指京華城案程序絕對合法，內容則要交由並尊重委員審議。

蕭奕弘也替邵琇珮抱屈，他說圖利罪構成要件以行為人主觀「明知」違背法令為必要，但邵琇珮作證時稱「當時並不認為京華城案違法」，如果是這樣，她認什麼罪？

蕭奕弘說，邵琇珮絕對沒有「明知違法」，她是被社會氛圍、檢察官的法律見解而認罪，檢察官正在摧毀台灣的文官體系，甚至更提出補充理由書表示，若邵琇珮改為否認犯罪答辯，會再斟酌原求刑意見，「此份理由書就是逼死彭夫人的原因」。

台北地院近日持續密集審理京華城案，柯文哲一早現身台北地院。記者林俊良／攝影
台北地院近日持續密集審理京華城案，柯文哲一早現身台北地院。記者林俊良／攝影

檢察官 邵琇珮 京華城案 柯文哲

