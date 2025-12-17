聽新聞
王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案
藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，合議庭為釐清案情，傳喚同案被告車商小開游翔閔作證。游男供稱，當初替王向台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案前，曾找台北市議員楊植斗請市刑大大隊長多關心此案，為此劉員事後還吹噓自身專業，要游向「楊老闆」和「老闆」好好美言幾句。
今天出庭被告包括王大陸、其直播主女友闕沐軒及劉居榮3人，合議庭另傳喚同案被告游男、四海幫海英堂主陳子俊，以及台北市刑大前林姓小隊長以證人身分到庭隔離訊問及交互詰問。
合議庭今天的重點之一，在於釐清當初王大陸透過游翔閔，以遭詐騙360萬元為由，直奔北市刑大向劉居榮報案的經過。因當時劉交代現已退休的林姓小隊長製作筆錄，並將自警政知識聯網查得的閃兵集團首腦陳志明相關個資傳給林填入筆錄，因此傳喚林還原當時經過。
游翔閔作證時還透露，當初找上劉居榮報案前，曾透過楊植斗向市刑大大隊長表示關心，事後劉居榮幫王大陸查出陳志明身分後，還曾傳訊給游吹噓邀功表示「沒給你漏氣」、「專業吧」、「你應該很有面子」等語，還要游男幫忙「叫楊老闆要記得跟老闆說」。
至於游、陳2人部分，則是要了解王大陸、闕沐軒在全案中的角色。由於王曾與闕、游2人創立「失去的！一定要拿回來！」群組，交換委託陳子俊代為討債的情資，但游、陳在隔離訊問時，都表示陳有相關進度就會傳訊息給游，游收到後理所當然地以為要回報給王、闕2人。
但2人也供稱，王、闕從未主動下任何指示、表示意見或要求回報和查出陳志明和潘姓男子個資。王、闕律師為此強調，當初游男因無闕女聯絡方式，才由王大陸拉一個群組，所有個資均是陳子俊提供，再由游翔閔轉傳到群組，因此並無違反個資法的犯意聯絡。
