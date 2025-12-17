快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，合議庭為釐清案情，傳喚同案被告車商小開游翔閔作證。游男供稱，當初替王向台北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案前，曾找台北市議員楊植斗請市刑大大隊長多關心此案，為此劉員事後還吹噓自身專業，要游向「楊老闆」和「老闆」好好美言幾句。

今天出庭被告包括王大陸、其直播主女友闕沐軒及劉居榮3人，合議庭另傳喚同案被告游男、四海幫海英堂主陳子俊，以及台北市刑大前林姓小隊長以證人身分到庭隔離訊問及交互詰問。

合議庭今天的重點之一，在於釐清當初王大陸透過游翔閔，以遭詐騙360萬元為由，直奔北市刑大向劉居榮報案的經過。因當時劉交代現已退休的林姓小隊長製作筆錄，並將自警政知識聯網查得的閃兵集團首腦陳志明相關個資傳給林填入筆錄，因此傳喚林還原當時經過。

游翔閔作證時還透露，當初找上劉居榮報案前，曾透過楊植斗向市刑大大隊長表示關心，事後劉居榮幫王大陸查出陳志明身分後，還曾傳訊給游吹噓邀功表示「沒給你漏氣」、「專業吧」、「你應該很有面子」等語，還要游男幫忙「叫楊老闆要記得跟老闆說」。

至於游、陳2人部分，則是要了解王大陸、闕沐軒在全案中的角色。由於王曾與闕、游2人創立「失去的！一定要拿回來！」群組，交換委託陳子俊代為討債的情資，但游、陳在隔離訊問時，都表示陳有相關進度就會傳訊息給游，游收到後理所當然地以為要回報給王、闕2人。

但2人也供稱，王、闕從未主動下任何指示、表示意見或要求回報和查出陳志明和潘姓男子個資。王、闕律師為此強調，當初游男因無闕女聯絡方式，才由王大陸拉一個群組，所有個資均是陳子俊提供，再由游翔閔轉傳到群組，因此並無違反個資法的犯意聯絡。

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭。記者潘俊宏／攝影
藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭。記者潘俊宏／攝影

王大陸 個資 老闆 楊植斗

延伸閱讀

王大陸偷查個資案再開庭

與直播主女友共同拒絕認罪及和解 王大陸偷查個資案再開庭

王大陸閃兵案出庭忘帶身分證 網笑瘋直酸「天兵也算一種兵吧」

涉閃兵案！5藝人遭求刑2年8月能緩刑？律師：很明顯要他們進去關

相關新聞

僅因玩線上遊戲起糾紛 他嗆聲要賞對方吃子彈判拘役30天

曾姓男子5月8日晚間上網打線上遊戲，因細故與傅姓玩家發生糾紛，竟接續傳送「有本事約出來啊」、「出來就請你吃子彈」、「林北...

無照酒駕撞死路人 19歲男賠錢和解判3年半

新北市一名沒有機車駕照的19歲張姓男子，去年9月10日凌晨竟酒後載友人上路，行經三重大同南路時，不慎撞擊前方唐姓行人成傷...

逃逸移工淪詐團車手 服刑後驅逐出境

阮姓逃逸越籍移工在南投當黑工期間，受同為越籍的詐團成員吸收擔任車手，短短4天密集提領遭詐款項52次，金額逾88萬元，法院...

王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，合議庭為釐清案情，傳喚同案被告車商小開游翔閔作證。游男供稱，當初替王向台北市...

高雄高分院新、卸任院長交接 簡色嬌退休交棒梁玉芬

高雄高分院院長簡色嬌任期屆滿退休，新任院長由新竹地院院長梁玉芬接任，今上午高雄高分院舉辦新、卸任院長交接，台灣高等法院院...

見老爸遭刀砍、車撞…房仲殺紅眼釀1死1傷 判關10年半定讞

房仲呂東澔前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一間倉庫，未料雙方一言不合發生鬥毆，呂持彈簧刀刺黃2刀，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。