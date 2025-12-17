聽新聞
高雄高分院新、卸任院長交接 簡色嬌退休交棒梁玉芬
高雄高分院院長簡色嬌任期屆滿退休，新任院長由新竹地院院長梁玉芬接任，今上午高雄高分院舉辦新、卸任院長交接，台灣高等法院院長高金枝出席監交。高金枝讚許簡色嬌個性溫柔，40年司法官生涯功成身退，祝福簡退休生活愉快。
簡色嬌為司法官班20期結業，曾在2007年6月到2011年1月擔任司法院少家廳廳長，除了擔任行政職的期間外，司法官任內都在高雄地院及高雄高分院服務，2022年8月30日自橋頭地院院長調派為高雄高分院院長，因任期屆滿卸任同時也辦理退休。
簡色嬌以「無怨無悔」四個字，總結她擔任法官40年的生涯，她說，曾有新任法官問她「為什麼可以堅持這麼久?」她認為是心要堅定，還有莫忘初衷，她也是常以這幾個字期許自己，才能堅持下來。
新任高雄高分院院長梁玉芬為台灣大學法律系畢業，司法官訓練所28期結業，過去都在北部法院服務，以民事案件見長，此次接任高雄高分院院長，她形容是承擔責任的開始；高金枝也讚賞梁玉芬在新竹地院任內積極邀請專家、學者開課，讓法官汲取新知。
