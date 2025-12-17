快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

見老爸遭刀砍、車撞…房仲殺紅眼釀1死1傷 判關10年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

房仲呂東澔前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一間倉庫，未料雙方一言不合發生鬥毆，呂持彈簧刀刺黃2刀，送醫不治，白則被刺中腹部休克送醫搶回一命。最高法院依傷害致人於死罪判刑10年6月、傷害罪判呂男1年10月，全案定讞。

黃等人以看倉庫為由，與呂相約到嘉義水上鄉某處倉庫，雙方對話幾句後，黃等人以呂在電話中口氣不佳為藉口追打呂，而呂的父親原本在車上等候，見狀持木棒下車揮打黃，並將木棒交給兒子防身。

白返回倉庫取鐵鎚、高將防狼噴霧劑交給白，黃取出折疊短刀與呂父子對峙、鬥毆。呂見黃持短刀揮砍父親，便自帶的彈簧刀追黃並刺黃背後2刀，又看到白駕車衝撞父親，造成父親的腿部被輾壓，再持刀揮刺白的腹部。黃送醫之後仍宣告不治，白則肝臟穿刺傷併出血性休克。

嘉義地方法院國民法官庭一審依傷害致死罪判呂10年6月徒刑、傷害罪2年徒刑。檢察官和呂均上訴，二審審酌呂起先無故遭挑釁毆打，並未還手，而是在鬥毆過程中看見父親被砍、被車子輾壓，而受到刺激、失去理智才行凶。

二審審酌一切情狀，依傷害致死罪仍判呂10年6月徒刑，但傷害罪部分改判1年10月徒刑。案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

房仲呂東澔持刀殺死人判關10年半定讞。圖／聯合報系資料照片
房仲呂東澔持刀殺死人判關10年半定讞。圖／聯合報系資料照片

鬥毆 嘉義 傷害罪 房仲

延伸閱讀

3年獵殺4黑熊還載屍「三貼」判無罪 屏東檢上訴：戲謔殘忍不是文化

青光眼治療藥物之顯而易見性議題探討(三)：Allergan, Inc. v. Sandoz Inc. (Fed. Cir. 2015).

桃園市長最新民調…輾壓綠營3大咖！張善政「不自滿」：市民眼睛是雪亮的

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

相關新聞

罷免王美惠涉冒名連署 檢調今大動作搜索嘉市黨部…13人到案

全台罷免行動接連受挫、明年選舉時程逐漸逼近之際，嘉義檢調單位今天上午大動作搜索國民黨嘉義市黨部。嘉義地檢署證實，因罷免民...

來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

資深狗仔葛斯齊去年在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」的對話截圖，影射私生活混亂，挨告加重誹謗罪。檢方傳喚...

逃逸移工淪詐團車手 服刑後驅逐出境

阮姓逃逸越籍移工在南投當黑工期間，受同為越籍的詐團成員吸收擔任車手，短短4天密集提領遭詐款項52次，金額逾88萬元，法院...

王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，合議庭為釐清案情，傳喚同案被告車商小開游翔閔作證。游男供稱，當初替王向台北市...

高雄高分院新、卸任院長交接 簡色嬌退休交棒梁玉芬

高雄高分院院長簡色嬌任期屆滿退休，新任院長由新竹地院院長梁玉芬接任，今上午高雄高分院舉辦新、卸任院長交接，台灣高等法院院...

見老爸遭刀砍、車撞…房仲殺紅眼釀1死1傷 判關10年半定讞

房仲呂東澔前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一間倉庫，未料雙方一言不合發生鬥毆，呂持彈簧刀刺黃2刀，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。