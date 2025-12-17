見老爸遭刀砍、車撞…房仲殺紅眼釀1死1傷 判關10年半定讞

房仲呂東澔前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一間倉庫，未料雙方一言不合發生鬥毆，呂持彈簧刀刺黃2刀，送醫不治，白則被刺中腹部休克送醫搶回一命。最高法院依傷害致人於死罪判刑10年6月、傷害罪判呂男1年10月，全案定讞。

黃等人以看倉庫為由，與呂相約到嘉義水上鄉某處倉庫，雙方對話幾句後，黃等人以呂在電話中口氣不佳為藉口追打呂，而呂的父親原本在車上等候，見狀持木棒下車揮打黃，並將木棒交給兒子防身。

白返回倉庫取鐵鎚、高將防狼噴霧劑交給白，黃取出折疊短刀與呂父子對峙、鬥毆。呂見黃持短刀揮砍父親，便自帶的彈簧刀追黃並刺黃背後2刀，又看到白駕車衝撞父親，造成父親的腿部被輾壓，再持刀揮刺白的腹部。黃送醫之後仍宣告不治，白則肝臟穿刺傷併出血性休克。

嘉義地方法院國民法官庭一審依傷害致死罪判呂10年6月徒刑、傷害罪2年徒刑。檢察官和呂均上訴，二審審酌呂起先無故遭挑釁毆打，並未還手，而是在鬥毆過程中看見父親被砍、被車子輾壓，而受到刺激、失去理智才行凶。