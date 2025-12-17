2街友吵架…他7拳直毆腦袋判無期 殺人卻掰「傷害致死」

基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友口角，他以右拳連毆對方頭部7下，謝顱骨骨折併顱內出血，送醫不治，基隆地院國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，檢察官認為羈押原因未消滅，建請延押；蔡對是否續押無意見。

蔡（38歲）與謝平時棲身基隆車站南站，2024年7月6日凌晨3點，兩人在車站2樓廣場電梯口旁吵架，謝遭痛毆。在場的陳姓男子緊急報警，救護人員將謝送往基隆醫院急診，但他到院前即無生命跡象，同日12點53分死亡。

蔡龍興不否認打人，但辯稱是遭謝姓死者辱罵後才出手，且僅毆打被害人「3拳」，目的是教訓對方。律師認為蔡犯的應該是「傷害致死」罪。

基隆地院國民法官庭勘驗現場監視器畫面，發現是蔡主動走向被害人，多次向被害人以言語挑釁、辱罵對方「三字經」、「你當作你很大尾喔」，陳姓男子多次阻止，直到被害人被毆倒地為止，未聽見被害人有任何出言辱罵蔡的言語。

錄影畫面顯示蔡連續出拳8次，其中第一次被謝躲過，其餘7次均擊中謝的頭部。謝不僅頭部撞擊石塊而大量出血，還掉落1顆牙齒，現場血跡斑斑，國民法官庭認定蔡一邊辱罵、一邊說「你真的不要命了」，並非僅基於教訓、傷害之意，而是殺人。

蔡龍興沒有朋友，與家人關係不佳，只有偶爾回家洗澡或吃東西，近2年身上如有錢都全部拿去買酒，每次喝10到20罐啤酒，2022至2023年間有數次失火罪公共危險前科，2020年也因毆兄，基隆地院還核發保護令。因蔡長期酗酒，家屬也無能力約束。

謝姓死者家屬希望法院能判蔡龍興死刑。基隆維德醫院鑑定，蔡龍興可能因飲酒導致衝動控制力以及判斷力下降，也可能受長期飲酒的後遺症影響，但無法完全確定他在案發當時是否有精神障礙而無法辨識行為違法，一審判他無期徒刑。

蔡上訴高院，高院認為他涉犯殺人罪嫌疑重大，不僅嚴重侵害被害人生命，也危害社會秩序、公共安寧，無法以交保、責付、限制住居等方式替代羈押，10月21日時裁定自11月1日起延押2月。因羈押期將屆滿，高院今再開訊問庭，並表示已將蔡送量刑鑑定。

