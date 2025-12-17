快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

2街友吵架…他7拳直毆腦袋判無期 殺人卻掰「傷害致死」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友口角，他以右拳連毆對方頭部7下，謝顱骨骨折併顱內出血，送醫不治，基隆地院國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，檢察官認為羈押原因未消滅，建請延押；蔡對是否續押無意見。

蔡（38歲）與謝平時棲身基隆車站南站，2024年7月6日凌晨3點，兩人在車站2樓廣場電梯口旁吵架，謝遭痛毆。在場的陳姓男子緊急報警，救護人員將謝送往基隆醫院急診，但他到院前即無生命跡象，同日12點53分死亡。

蔡龍興不否認打人，但辯稱是遭謝姓死者辱罵後才出手，且僅毆打被害人「3拳」，目的是教訓對方。律師認為蔡犯的應該是「傷害致死」罪。

基隆地院國民法官庭勘驗現場監視器畫面，發現是蔡主動走向被害人，多次向被害人以言語挑釁、辱罵對方「三字經」、「你當作你很大尾喔」，陳姓男子多次阻止，直到被害人被毆倒地為止，未聽見被害人有任何出言辱罵蔡的言語。

錄影畫面顯示蔡連續出拳8次，其中第一次被謝躲過，其餘7次均擊中謝的頭部。謝不僅頭部撞擊石塊而大量出血，還掉落1顆牙齒，現場血跡斑斑，國民法官庭認定蔡一邊辱罵、一邊說「你真的不要命了」，並非僅基於教訓、傷害之意，而是殺人。

蔡龍興沒有朋友，與家人關係不佳，只有偶爾回家洗澡或吃東西，近2年身上如有錢都全部拿去買酒，每次喝10到20罐啤酒，2022至2023年間有數次失火罪公共危險前科，2020年也因毆兄，基隆地院還核發保護令。因蔡長期酗酒，家屬也無能力約束。

謝姓死者家屬希望法院能判蔡龍興死刑。基隆維德醫院鑑定，蔡龍興可能因飲酒導致衝動控制力以及判斷力下降，也可能受長期飲酒的後遺症影響，但無法完全確定他在案發當時是否有精神障礙而無法辨識行為違法，一審判他無期徒刑。

蔡上訴高院，高院認為他涉犯殺人罪嫌疑重大，不僅嚴重侵害被害人生命，也危害社會秩序、公共安寧，無法以交保、責付、限制住居等方式替代羈押，10月21日時裁定自11月1日起延押2月。因羈押期將屆滿，高院今再開訊問庭，並表示已將蔡送量刑鑑定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友起口角，他以右拳連毆對方頭部7下致死，基隆地院國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案件現由台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影
基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友起口角，他以右拳連毆對方頭部7下致死，基隆地院國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案件現由台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影

國民法官 基隆 被害人 街友 殺人

延伸閱讀

高虹安助理費案非貪汙 林岱樺籲制度化：不該成為政治人物的陷阱

高虹安案二審大逆轉 王至德分析高院判貪汙無罪原因：可預期1事

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

北市清潔隊員「1對3」殺死2人 辯國民法官開庭睡覺判24年定讞

相關新聞

罷免王美惠涉冒名連署 檢調今大動作搜索嘉市黨部…13人到案

全台罷免行動接連受挫、明年選舉時程逐漸逼近之際，嘉義檢調單位今天上午大動作搜索國民黨嘉義市黨部。嘉義地檢署證實，因罷免民...

來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

資深狗仔葛斯齊去年在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」的對話截圖，影射私生活混亂，挨告加重誹謗罪。檢方傳喚...

逃逸移工淪詐團車手 服刑後驅逐出境

阮姓逃逸越籍移工在南投當黑工期間，受同為越籍的詐團成員吸收擔任車手，短短4天密集提領遭詐款項52次，金額逾88萬元，法院...

王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案

藝人王大陸偷查個資案今新北地方法院再度開庭，合議庭為釐清案情，傳喚同案被告車商小開游翔閔作證。游男供稱，當初替王向台北市...

高雄高分院新、卸任院長交接 簡色嬌退休交棒梁玉芬

高雄高分院院長簡色嬌任期屆滿退休，新任院長由新竹地院院長梁玉芬接任，今上午高雄高分院舉辦新、卸任院長交接，台灣高等法院院...

見老爸遭刀砍、車撞…房仲殺紅眼釀1死1傷 判關10年半定讞

房仲呂東澔前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一間倉庫，未料雙方一言不合發生鬥毆，呂持彈簧刀刺黃2刀，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。