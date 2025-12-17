台中翁胃癌重病 同居28年女友竟趁他住院…領光戶頭242萬元

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓婦人和羅姓老翁交往同居28年，她卻趁羅胃癌住院時密集盜領其242萬元，曝光後辯稱自己扛起生活開銷，羅稱要把錢給她慰勞其辛苦。法院發現，羅生前就對蕭提告，家屬也稱羅很錯愕、後悔，因羅已過世由女兒承受訴訟，法院判蕭應給付羅的女兒242萬元，可上訴。

羅翁的女兒主張，父親和蕭女同居20多年，爸爸2024年9月確診胃癌第四期住院，蕭假藉辦理勞保退休金將他帶去變更帳戶、印鑑，並趁其重病未經同意盜領242萬元，後來父親出院子女需支付醫藥費才驚覺遭盜領。

羅的女兒也說，蕭女於2024年10月1日至12月2日間，密集提領現金的時間點，都是在父親住院之際，顯然已逾越父親委任的權限，對蕭女全額求償。

蕭抗辯稱，和羅翁交往28年，並以同居共財意思，平時2人生活起居、房租等開銷都由她一肩扛起，羅本身經濟入不敷出，連修祖墳的費用、日常、穿衣及加油都是她負擔，羅住院支付醫療費後家中經濟拮据，羅也看在她辛苦，表示領到勞退金將支付醫藥、補貼她慰勞多年辛苦。

蕭女表示，她支付羅28年生活開銷，依近4年平均每人月消費、生活所需計算，至少已支出414萬多元，認為自己取得242萬元款項絕非不當得利。

台中地院查，因羅翁過世由女兒承受訴訟，另根據羅翁生前委任律師影像，羅也指控蕭女盜領他戶頭、要對她提告侵占；另羅也曾赴警局提告，表示發現戶頭的錢被領走，要對蕭提告侵占、附帶民事損害賠償。

羅的家屬也說，羅的242萬元遭領走非常錯愕，沒有說要慰勞蕭女多年照顧的辛勞，事後也表示很後悔，希望子女幫他拿回來。

中院也查，蕭女無固定薪資、財產所得，她自稱多年負擔生活開銷，難確定是否屬實，不採信蕭辯詞，判她應給付羅的女兒242萬元。

示意圖（與本案無關）。圖／報系資料照
示意圖（與本案無關）。圖／報系資料照

