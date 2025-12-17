快訊

罷免王美惠涉冒名連署 檢調今大動作搜索嘉市黨部…13人到案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

全台罷免行動接連受挫、明年選舉時程逐漸逼近之際，嘉義檢調單位今天上午大動作搜索國民黨嘉義市黨部。嘉義地檢署證實，因罷免民進黨立委王美惠的團體「愛嘉聯盟」涉嫌冒名連署，檢方持續釐清相關事證，上午搜索市黨部、黨工及親友住家等11處、13人到案說明。

每逢周三常有退警及黨員到黨部泡茶聚會，今天上午8時許，有民眾到黨部卻吃了閉門羹，其實一早已有嘉義縣調查站多名幹員持搜索票進入黨部搜索，緊閉大門。有部分幹員清查疑似連署名冊及相關文件，帶著公文袋離開，另有調查人員持續留在黨部內搜索。

據瞭解，「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原承辦檢察官調任台南高等檢察署後，由檢察官呂雅純接手偵辦。因仍有案情需進一步釐清，檢方指揮調查站依法搜索國民黨嘉義市黨部。搜索行動從8時開始至10時40分結束，共搜索包括市黨部、黨工及親友住家等11處，目前已知帶回13人至縣調站詢問中。

檢方表示，今年初罷免民進黨嘉義市立委王美惠及嘉義縣立委陳冠廷的第一階段提議連署，皆因涉及死亡連署、冒名連署，且連署份數未達門檻，領銜人均未補件而未成案。不過，因疑涉偽造文書罪，相關人士遭提告，地檢署日前已發動搜索並傳喚3名被告，訊後請回。

據了解，今年2、3月間全台掀起罷免潮，「愛嘉聯盟」發起罷免王美惠行動時，有民眾收到中選會查證函，詢問其已過世2年多的妻子是否參與連署，引發當事人不滿並提告。陳姓領銜人到案後否認有冒名連署意圖，並停止第二階段行動，該罷免案最終因一階連署不足367件、且逾期未補件而未通過。

愛嘉聯盟連署爭議未歇，檢調搜索國民黨嘉義市黨部。記者李宗祐／攝影
