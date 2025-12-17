日男2行李箱裝滿大麻闖小港機場 沒領到30萬日圓酬勞還得關7年半

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

日本籍男子林原和記為了賺30萬日圓報酬，今年7月與國際毒梟合作，從泰國帶了兩只行李箱飛抵台灣，但入境時被海關人員攔檢，在行李箱中起獲15公斤、市價逾2000萬元的二級毒品大麻，林原坦承犯行，被依毒品罪判刑7年6月。

判決指出，林原和記與日本籍男子西田貴博聯繫，今年6月雙方透過通訊軟體SIMPLEX與暱稱「InfantGame」、「ConfidentRenovation」合作，由林原和記協助運送包裹來台，若成功入境，可獲得日幣30萬元報酬。

林原和記同意後加入「海外案件SIMPLEX群組」，由對方負責機票、住宿等事宜，同年7月2日先由日本成田機場搭機抵達泰國曼谷，並在泰國飯店門口向身分不詳的男子取得2件行李廂，隨即前往機場托運行李。

同日下午5時許，林原和記自曼谷搭乘中華航空班機前往小港機場，深夜11時入境時，被海關發現包裹異常，開箱查驗後，發現林原和記所攜帶行李箱內藏有大麻39包（合計淨重1萬5453公克，市價超過2千萬元。

高雄地方法院審理時，林原坦承犯行，聲稱因母親罹癌，加上又失業找不到工作才會鋌而走險，原本約定的30萬日圓報酬也未拿到。

法官認為，他運輸的毒品雖未流入市面，但對我國社會治安具有潛在風險，因此依運輸第二級毒品罪判徒刑7年6月，並應於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

日本籍男子行李箱裝滿大麻要自小港機場闖關，結果被海關發現，最後判刑七年半，圖非事發照。報系資料照
日本籍男子行李箱裝滿大麻要自小港機場闖關，結果被海關發現，最後判刑七年半，圖非事發照。報系資料照

