柯文哲律師批檢察官「拼湊證據」起訴 告發林俊言、林欽榮

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天行辯論程序，柯文哲的律師鄭深元說，檢方起訴柯使用拼湊、推論證據，柯沒有圖利也無收賄，建請法院告發偵查檢察官林俊言偽造文書罪、告發高雄市副市長林欽榮涉偽證罪。

鄭深元表示，柯文哲批示陳情案送研議與前副市長林欽榮作法一樣，事實上，訴訟與研議可以併行，否則訴訟中案子如何進行和解？

鄭說，檢方以柯文哲在便利貼上下指示「彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速」論柯圖利罪，但柯只是希望案子早日完成，送公展是都委會前的程序，柯批示並沒產生圖利效果，至於市議員苗博雅的質疑，也不能否定公務員的集體意志。

鄭深元表示，柯以便利貼批「怎麼做都好，快就好，不如大家當面確認，已花2個月」則是對2個月公往返7次不滿，也看不出柯有任何指示。

鄭深元說，檢方認定柯與威京集團主席沈慶京2020年2月20日在市長室密會，據以認定柯與沈在談京華城，但柯、沈對面會內容記憶不清，鼎越開發前董事長朱亞虎只是推測柯、沈在談京華城。

鄭深元表示，前副市長彭振聲認罪一事，彭偵訊時說自己不專業，但檢察官稱「陳情轉研議就是圖利」彭才認罪，京華城案在法庭討論1年，柯批公展當下到底有多少時間判斷「明知違法」？如果柯「明知違法」，那在場的法律人不是法律都白唸了？

關於行收賄部分，鄭表示，檢方設定行求、期約地點是柯、沈在市長室密會，但威京本來想以公司名義捐政治獻金210萬元，因公司有虧損才改以個人名義捐贈，捐錢時點檢方本想兜成與京華城取得560%容積有關，但時間已過了2年4個月， 於是改兜與「方案四」、「送研議」有關。

鄭深元說，檢方稱京華城因圖利獲利121億元，但210萬元占121億元只有萬分之1點7，不合比例，他想畫一個圓餅圖來標示比例，但用肉眼根本畫不出來。

鄭深元說，檢方以工作簿Excel檔證明柯收沈1500萬元，但證據是「騙票」拼湊的證據，工作簿不如病歷、銀行單據，會充滿錯誤，檢方指柯2022年10月19日到11月1日間「某時」收賄，期間，柯、沈行程重疊的只有動土典禮柯去剪綵，但市長行程維安嚴密，不可能作現金交付。