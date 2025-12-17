獨／中院審理九州洗錢438億 下周35被告全傳…恐近百人「大場面」

台中地檢署偵辦九州博弈案，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，包括旗下幹部有外號最美女董座徐培菁、前三線二星警政監林明佐都捲入；台中地院審理逾1年仍在準備程序，又經原受命法官異動，新接手合議庭下周將首度再開庭，預計一口氣傳喚全部35名被告，連同辯護人等恐近百人到庭。

中檢2024年8月起訴九州案，指控陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等一共35人。

台中地院當時由受命法官傅可晴承審，同年10月首度開庭，經多次準備程序、強制處分庭，至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷6月17日也因羈押期屆滿獲釋，今年8月傅調往苗栗地院，全案打出、合議庭改組。

因九州案被告多達35人，牽扯鉅額金流洗錢、組織，甚至貪汙等複雜情節，檢方起訴卷宗加總甚至高達200多宗，審判上原就具相當難度，原承審法官調走後，中院以「內部分案規則」，經甫分發的第64期新人法官林申棟中籤接手審理。

法界也發現，林申棟的父親是前大法官林俊益，曾歷任士林地院院長、司法院刑事廳廳長，其子剛分發台中地院就接到矚目重案，曾一度引起討論。

據了解，承審九州案法官日前已訂出庭期，並通知本案、追加起訴共35名被告到庭，有別於先前分批多次審理，下周一（22日）一口氣傳喚35人到案，包括陳政谷、林明佐、徐培菁，及前電視台記者史鎮康等要角，每位被告請1至2名辯護人，屆時恐上百人湧入法庭開庭。

為因應這次的「大場面」容納大量當事人，中院訂下周一上午、下午，於國民法官法庭2開庭，該庭由4樓原有的行政辦公室打通改建，法台下旁聽設有100多席座位。