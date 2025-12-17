快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟商

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的陳姓女子當場被撞死，鄭男被依公共危險罪嫌移送後，檢方聲押獲准。而鄭男2年前被控違反加盟店契約，盜用煙燻滷味技術判賠30萬元，他更在地院門口掌摑加盟商被判拘役。

據判決指出，鄭男的妻子於2018年7月與陳姓業者訂立加盟契約，鄭及妻子均向陳學習製作煙燻滷味技術，並於2018年8月在安平經營其平通店至2020年12月底止。未料，鄭及妻子違反加盟契約，使用自陳所學習技術私自開設另間煙燻滷味，2021年10月間改名後，並讓他人加盟共13間店。陳姓業者主張，因鄭及妻子違約行為，受有營業額及加盟金損失，向2人請求賠償120萬元。

鄭妻表示，當初與陳男簽立加盟契約，與先生無關，她於契約期間僅有學習，並未實際營業。後來因為照顧車禍受傷的先生，而無法繼續學習，經同意後，雙方合意終止其加盟契約。

鄭男指出，陳男所稱其與妻子間加盟契約已於2020年間合意終止，對方也承認此事，且該加盟契約與他無關。

一審認為，陳男主張鄭妻於2018年7月間加入煙燻滷味加盟店，並簽有加盟店契約書，惟嗣鄭男2020年6月起另開設煙燻滷味，而妻子則幫忙經營，因鄭及妻子違反加盟店契約書中有關「於契約期滿日起2年內不得從事相關行業」約定，有相關資料佐證。

法官指出，依民法規定「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」，鄭妻從事與陳男相關行業，與其競爭，自會影響其營業收入，陳男自有損害，經審酌認為陳男損害額為30萬元較為適宜。鄭不服上訴遭駁回後，聲明再審仍遭駁回。

然而，雙方因官司鬧上法院，鄭於前年11月1日下午2時50分許，在台南地方法院門口，徒手毆打陳男左臉，使其左臉頰挫傷。陳男當場報警處理。

鄭男否認動手，他說，案發當時，他沒有碰到對方身體，對方這幾年來一直跟蹤他跟他家人，持續跟蹤騷擾、竊聽竊錄。經勘驗監視器鄭男朝向對方揮舞手臂，且依醫院診斷證明其左臉頰挫傷等，法官認事證確鑿，認鄭犯傷害罪處拘役55日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香酥鴨店老闆鄭姓男子2年前被控違反加盟店契約，盜用煙燻滷味技術判賠30萬元，他更在地院門口掌摑加盟商被判拘役。圖／讀者提供
香酥鴨店老闆鄭姓男子2年前被控違反加盟店契約，盜用煙燻滷味技術判賠30萬元，他更在地院門口掌摑加盟商被判拘役。圖／讀者提供

