3年獵殺4黑熊還載屍「三貼」判無罪 屏東檢上訴：戲謔殘忍不是文化

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，屏東地方法院上月底判9人無罪。屏東地檢署今上訴指出，此案犯罪行為具戲謔與殘忍性，不是文化實踐。「非營利自用」不應該成為濫殺野保動物的保護傘。

屏東地院一審日前宣判，9名被告均為原住民，獵捕、宰殺行為基於非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，均判處無罪，這也是野保法修法後首例。

檢方指出，原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人的違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌的原住民族造成二次傷害。為糾正原判決違失，釐清「狩獵文化權」與「生態保育」的憲法界線，檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。

檢方上訴指出，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘。「非營利自用」法律概念，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，蓋依司法院大法官會議釋字第803號解釋意旨，法律所保障狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」基礎上，從而若僅因行為人具備原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯的娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

檢方指出，全案3年獵殺4隻台灣黑熊。甲熊遭殺害，是柯男在「採草藥」途中偶遇甲熊而射殺；乙熊案，顏男等人是駕駛吉普車深入溪床，發現乙熊之後，即分隊包抄、射殺，此等行為均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；丙熊案，麥男等人獵殺方式，是使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）使丙熊受困，待其「趴在地面掙扎喘氣」時，再由被告顏男、麥男分別持槍，並朝丙熊之腹部、頭部補槍射殺，其中鋼製吊索屬於無差別殺傷之工具，對保育類動物已形成長時間、極劇度之內心恐懼與身體痛楚。

全案僅存丁熊，顏男兩人在獵殺丁熊後，還其屍體夾於機車騎士與乘客中間，以「三貼」方式運送，並由被告麥男錄製被告等人沿途嬉鬧、輕浮對待丁熊屍體的影片，凡此等對待動物生命的輕蔑態度與手段，顯與原住民族傳統狩獵文化所強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應邀得刑罰之寬典。

檢方指出，此案犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐。9人對待保育類動物的行為，實與神聖、莊嚴原住民族狩獵文化背道而馳。

檢方指出，此案犯罪行為具有：

1、戲謔生命，獵殺台灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。此種對待動物生命的輕蔑態度，絕非原住民族傳統文化之表現。

2、手段殘忍，使用具高度殘忍性的鋼製吊索（俗稱山豬吊）誘捕獵物，並對受困掙扎之黑熊採取近距離射殺之方式，違反狩獵倫理與人道精神。

3，違背部落規範：部分犯行發生於「部落尋根活動」期間，該活動主辦單位並未允許狩獵，被告等人卻仍攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉既非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。