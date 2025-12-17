駕駛被罰不禮讓行人…他重回現場測量 「13公分」之差成功撤罰

台中市王姓男子在去年底開車行經北區時，被警方發現在斑馬線仍有行人時，不暫停禮讓行人通過，依法告發，王被罰6000元、記違規點三點，王不服提起行政訴訟，王男主張，他重回現場測量，當時他與行人距離有313公分，警政署是以300公分為取締標準，他有「13公分之差」，訴請撤銷罰單，台中高等行政法院審理後認定，依照斑馬線枕木與間格計算，當時王男車輛距離行人有320公分，判撤銷罰單。

王姓男子在去年12月23日開車行車北區日興街、文化街口時，因當時斑馬線上有行人，警方認定王男未暫停讓行人先行，依違反道交條例告發，王被罰6000元，記違規點數3點。

王男收到罰單後不服，向台中高等行政法院地方庭提起訴訟，王男主張，他重回實際測量結果，當時行人與他的車輛間的距離，只有約313公分，已超過警政署規定3公尺內的執法標準，應不構成違規，請求撤銷罰單。

法官勘驗當時警員取締的密錄器影像，發現王男車輛前懸進入斑馬線時，與行人有3個枕木紋與2.5個枕木紋間隔之距離，依枕木寬度40公分、枕木紋間格80公分計算，當時王男車輛與行人距離有320公分，已超過3公尺。