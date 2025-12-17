男捏造債務結夥擄人勒贖 士院怒重判「否則法治焉有存在必要」

林姓男子為替身分不詳詐欺犯追討2000萬元贓款，結夥押走莊姓男子毆打，逼吐虛擬貨幣及匯款，持鑰匙潛入莊男住處試圖偷錢，又致電勒贖莊母，所幸得手前落網，士林地院昨審結，分別依強盜擄人勒贖、加重強盜等罪判林男徒刑10年2月、陳男7年6月，沒收不法所得。

判決指出，因身分不詳、在柬埔寨從事詐騙犯罪、綽號「東南」的成年犯自認，莊姓男子參與詐騙犯罪時曾竊取贓款2000萬元，林男、李姓少年知悉此事，今年4月12日深夜恰好在台北市市民大道某餐廳偶遇莊男，便與同行的褚男、陳男，藉故「商討債務」將莊男約出，押到士林區中正路某私人招待所內。

4人逼莊男脫光衣服並上銬毆打，強取莊的泰達幣6859顆（約22萬餘元）、金融帳戶中9334元及錢包鑰匙等財物，猶嫌不足，又打算販賣莊男汽車變現，並到莊住家中取錢。

４人分頭進行，清晨再致電勒贖莊母，林男恫嚇「總不可能因為這1、2千萬要一個人性命吧？我是覺得沒必要啦！」，因金額龐大始終喬不攏，雙方約定先面交10萬元，莊母赴約前報警處理，警方旋即於4月13日下午拘捕林等3人，陳雖已離場，警方仍於4月24日通知其到案，詢後依法送辦。

偵查中，褚男因案被通緝、將另行審理，李姓少年則被令受感化教育。莊稱不認識林等人，也並未積欠他們債務；林等4人坦承與莊男無債務糾紛，但有將莊男帶到招待所限制行動並索要錢財等，對於毆打傷害莊男部分說詞不一；檢方清查相關筆錄、通話紀錄、監視器畫面等，認定4人分別涉嫌擄人勒贖、侵入住宅等罪，偵結起訴。

審理時，莊男說，案發當時他和友人在餐廳用餐，擔心其他朋友被波及，所以配合林男等人上車喬事，未料受困；他被逼提供手機及密碼，因全身衣物被脫光並毆打，提出家中可能有8、9萬元可取，期間仍持續挨揍。

直至母親清晨回撥電話，4人逼他自稱在外賭博積欠2000萬元，母親不太相信，並表示金額太過龐大，最後約定交付600萬元並先給10萬元「吃飯錢」，母親才出門，4人也陸續外出面交。

莊的母親周女說，4月13日清晨住家電話響，她熟睡沒接到，起床後看見兒子的未接來電，回撥後兒子說「媽媽我被帶走了」，歹徒要求付贖金，2000萬、1000萬、600萬，金額一直變動，對方還說「不付錢就不放人」，揚言要切兒子手指，口氣態度很差，背景還伴隨打人的聲音，「真的很害怕失去我兒子」，「我不清楚兒子在外有沒有欠債，但我相信我兒子」。

李姓少年出庭作證時說，他和林是朋友，不認識莊，聽林說莊欠錢，案發當天剛好看見莊在餐廳內，就進入店內叫莊上車，在招待所內主要是他在毆打莊，檢察官問「為何說都你出手打人？想自己扛？」，李回應「我個性比較衝動，看莊不爽」。

偵審期間林男持續被羈押，法院審理時，林特別向莊男、周女道歉，表達和解意願，並稱想交保、回家照顧家人，法院仍裁定還押；他原本始終否認擄人犯行，但11月11日開庭審理時全盤認罪，當天林的母親到庭旁聽，母子見面皆情緒激動、忍不住掉淚，陳男則始終否認犯行。