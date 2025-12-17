快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

男捏造債務結夥擄人勒贖 士院怒重判「否則法治焉有存在必要」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子為替身分不詳詐欺犯追討2000萬元贓款，結夥押走莊姓男子毆打，逼吐虛擬貨幣及匯款，持鑰匙潛入莊男住處試圖偷錢，又致電勒贖莊母，所幸得手前落網，士林地院昨審結，分別依強盜擄人勒贖、加重強盜等罪判林男徒刑10年2月、陳男7年6月，沒收不法所得。

判決指出，因身分不詳、在柬埔寨從事詐騙犯罪、綽號「東南」的成年犯自認，莊姓男子參與詐騙犯罪時曾竊取贓款2000萬元，林男、李姓少年知悉此事，今年4月12日深夜恰好在台北市市民大道某餐廳偶遇莊男，便與同行的褚男、陳男，藉故「商討債務」將莊男約出，押到士林區中正路某私人招待所內。

4人逼莊男脫光衣服並上銬毆打，強取莊的泰達幣6859顆（約22萬餘元）、金融帳戶中9334元及錢包鑰匙等財物，猶嫌不足，又打算販賣莊男汽車變現，並到莊住家中取錢。

４人分頭進行，清晨再致電勒贖莊母，林男恫嚇「總不可能因為這1、2千萬要一個人性命吧？我是覺得沒必要啦！」，因金額龐大始終喬不攏，雙方約定先面交10萬元，莊母赴約前報警處理，警方旋即於4月13日下午拘捕林等3人，陳雖已離場，警方仍於4月24日通知其到案，詢後依法送辦。

偵查中，褚男因案被通緝、將另行審理，李姓少年則被令受感化教育。莊稱不認識林等人，也並未積欠他們債務；林等4人坦承與莊男無債務糾紛，但有將莊男帶到招待所限制行動並索要錢財等，對於毆打傷害莊男部分說詞不一；檢方清查相關筆錄、通話紀錄、監視器畫面等，認定4人分別涉嫌擄人勒贖、侵入住宅等罪，偵結起訴。

審理時，莊男說，案發當時他和友人在餐廳用餐，擔心其他朋友被波及，所以配合林男等人上車喬事，未料受困；他被逼提供手機及密碼，因全身衣物被脫光並毆打，提出家中可能有8、9萬元可取，期間仍持續挨揍。

直至母親清晨回撥電話，4人逼他自稱在外賭博積欠2000萬元，母親不太相信，並表示金額太過龐大，最後約定交付600萬元並先給10萬元「吃飯錢」，母親才出門，4人也陸續外出面交。

莊的母親周女說，4月13日清晨住家電話響，她熟睡沒接到，起床後看見兒子的未接來電，回撥後兒子說「媽媽我被帶走了」，歹徒要求付贖金，2000萬、1000萬、600萬，金額一直變動，對方還說「不付錢就不放人」，揚言要切兒子手指，口氣態度很差，背景還伴隨打人的聲音，「真的很害怕失去我兒子」，「我不清楚兒子在外有沒有欠債，但我相信我兒子」。

李姓少年出庭作證時說，他和林是朋友，不認識莊，聽林說莊欠錢，案發當天剛好看見莊在餐廳內，就進入店內叫莊上車，在招待所內主要是他在毆打莊，檢察官問「為何說都你出手打人？想自己扛？」，李回應「我個性比較衝動，看莊不爽」。

偵審期間林男持續被羈押，法院審理時，林特別向莊男、周女道歉，表達和解意願，並稱想交保、回家照顧家人，法院仍裁定還押；他原本始終否認擄人犯行，但11月11日開庭審理時全盤認罪，當天林的母親到庭旁聽，母子見面皆情緒激動、忍不住掉淚，陳男則始終否認犯行。

法院認定，林等4人分別涉犯強盜擄人勒贖、無故侵入住宅、三人以上攜帶凶器強盜等罪，審結依法判刑。法官另痛斥，林男無憑無據捏造債權，再私行拘禁、施暴取財，尤搭配扣車、侵入住居搜刮財物、利用被害人勒贖親屬，「若不受嚴懲，則社會法治及民事法庭焉有存在必要？」日後百姓見黑道勢力威脅，豈不人人自危，無從期待公權力彰顯正義。

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
士林地方法院。記者李隆揆/攝影

母親 強盜

延伸閱讀

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞…法官重判

前飛官吸收管制官蒐集雄三飛彈情資「210萬賣大陸人」 更一審今重判

白銀投資詐騙猖狂 車手取款獲報酬6千被重判還需賠130萬

居家服務員熟悉作息…行竊失風竟持刀強盜 重判10年半

相關新聞

來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

資深狗仔葛斯齊去年在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」的對話截圖，影射私生活混亂，挨告加重誹謗罪。檢方傳喚...

慘死女清潔員兼二份工…努力存錢想考駕照 舅舅：不會輕易放過肇事者

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的23歲陳姓女子走向車...

與直播主女友共同拒絕認罪及和解 王大陸偷查個資案再開庭

新北地方法院今天就藝人王大陸偷查個資案再度開庭，今天合議庭共傳喚王大陸、其直播主女友闕沐軒，以及台北市刑大偵三隊前代理隊...

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

高雄市一名劉姓男子從蝦皮上購買汽車電瓶作為太陽能熱水器蓄電池，沒想到使用一段時間後竟發生火警害屋子燒光損失上百萬元，他因...

3年獵殺4黑熊還載屍「三貼」判無罪 屏東檢上訴：戲謔殘忍不是文化

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起...

駕駛被罰不禮讓行人…他重回現場測量 「13公分」之差成功撤罰

台中市王姓男子在去年底開車行經北區時，被警方發現在斑馬線仍有行人時，不暫停禮讓行人通過，依法告發，王被罰6000元、記違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。