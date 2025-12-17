快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

交通違規拒檢蛇行闖紅燈 原來是通緝犯友人催促躲警…他同遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

劉姓男子凌晨駕車行經桃園市區時，因交通違規遭巡邏警方鳴笛示意停車，但他卻拒停逃逸，一路高速逆向、蛇行還闖紅燈，經查右前乘客座的陳男因案遭通緝中，為免被逮竟持續催促劉友加速逃逸，桃園地檢署將通緝犯與駕駛同依公共危險罪的妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

起訴指出，58歲陳姓通緝犯今年1月5日晚間與劉姓、楊姓及周姓等3名友人混在一塊，由劉男駕車搭載3友人由外縣市北上桃園市桃園區，6日凌晨2時40分駕車行經桃園區介壽路與建國路口，疑似紅燈右轉或未打方向燈就變換車道，遭巡邏員警發現車輛違規而鳴笛示意停車受檢。

由於右前乘客座的陳姓通緝犯，為規避查緝，與劉男共同起意逃逸。檢警調查，劉男駕車高速行駛，沿途逆向、蛇行、闖紅燈、任意跨越車道、未依標誌標線及號誌行駛，並拒絕停車受檢；陳男則持續出言催促加速，助長危險駕駛行為，對公眾往來安全造成具體危險。

檢方認為，持續性危險駕駛足以大幅增加車禍與傷亡風險，屬刑法第185條所稱「他法」妨害公眾往來安全，不以實際發生事故為必要。陳、劉2人有犯意聯絡與行為分擔，依法論以共同正犯，對陳提起公訴，劉另案起訴，同車另外2人則獲不起訴處分。

據悉，警方攔下車輛後，陳男跳車逃逸，於同日凌晨3時53分徒步逃至桃園區住宅區的巷弄間躲藏，順手偷走民眾吊掛在門內1件價值約700元的白外套變裝，又犯下竊盜案，遭判3月徒刑，得易科9萬元罰金的案外案。

陳姓通緝犯為躲避警方查緝，不斷催促駕車劉姓友人加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈險象環生，桃園地檢署依公共危險罪將陳起訴。記者陳恩惠／攝影
陳姓通緝犯為躲避警方查緝，不斷催促駕車劉姓友人加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈險象環生，桃園地檢署依公共危險罪將陳起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 闖紅燈 通緝

延伸閱讀

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

吸毒開車載通緝犯林口趴趴走 拒檢逃入死巷遭逮狼狽遭逮畫面曝

影／高雄男駕車闖紅燈女騎士挨撞 她臉破相恐吞2.4萬罰單原因曝

北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

相關新聞

來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

資深狗仔葛斯齊去年在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」的對話截圖，影射私生活混亂，挨告加重誹謗罪。檢方傳喚...

慘死女清潔員兼二份工…努力存錢想考駕照 舅舅：不會輕易放過肇事者

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的23歲陳姓女子走向車...

與直播主女友共同拒絕認罪及和解 王大陸偷查個資案再開庭

新北地方法院今天就藝人王大陸偷查個資案再度開庭，今天合議庭共傳喚王大陸、其直播主女友闕沐軒，以及台北市刑大偵三隊前代理隊...

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

高雄市一名劉姓男子從蝦皮上購買汽車電瓶作為太陽能熱水器蓄電池，沒想到使用一段時間後竟發生火警害屋子燒光損失上百萬元，他因...

3年獵殺4黑熊還載屍「三貼」判無罪 屏東檢上訴：戲謔殘忍不是文化

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起...

駕駛被罰不禮讓行人…他重回現場測量 「13公分」之差成功撤罰

台中市王姓男子在去年底開車行經北區時，被警方發現在斑馬線仍有行人時，不暫停禮讓行人通過，依法告發，王被罰6000元、記違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。