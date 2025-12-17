來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

資深狗仔葛斯齊去年在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」的對話截圖，影射私生活混亂，挨告加重誹謗罪。檢方傳喚提供對話截圖的粉絲做證，粉絲則提出診斷書稱自己長期服藥，為迎合八卦才偽造截圖，台北地檢署今偵結，難認葛有主觀惡意，給予不起訴處分。

葛斯齊看不慣王定宇講劉德華「媚共藝人」，去年11月7日在個人臉書陸續發表貼文、直播影片，公開LINE對話截圖王定宇傳訊「我想要妳」等；王定宇提告葛斯齊影射他私生活混亂，貶損人格及社會上評價，涉加重誹謗罪嫌。

葛斯齊否認妨害名譽，去年7月18日與一位粉絲見面，粉絲稱和王定宇很熟，提出與王定宇的LINE對話紀錄，他立刻回想當年王定宇在台南服務處被人潑漆的情節，開始查證、比對王定宇LINE貼圖頭貼及臉書打卡時間，查證後認為粉絲提供的LINE對話紀錄具真實性，才在臉書上刊載貼文和直播影片。

檢方傳喚這名粉絲到庭，粉絲證稱，葛斯齊1年多前透過臉書加好友，2024年7月間某天，葛斯齊聯繫他見面吃飯，葛斯齊問他是否認識王定宇，他回答在公眾場合見過面，粉絲提出診斷證明書給檢方，佐證當時因長期服用藥物，為迎合王定宇的八卦報導，才搜尋王定宇頭貼，用手機下載「中國開發軟體程式」製作他和王定宇的LINE對話紀錄，並提供給葛斯齊。

檢方採信粉絲證詞，依目前科技確實有可能用程式偽造圖片，原始檔、程式也已刪除，目前無法透過鑑識方式加以確認，且證述經具結，應無甘冒偽證罪風險，故意虛偽陳述。

檢方認定，葛斯齊相信粉絲提供的對話紀錄是真實，進而在臉書發表貼文、直播影片，難認主觀上有明知不實故意散布的主觀惡意，與誹謗罪構成要件有違，全案罪嫌不足，給予不起訴處分。

葛斯齊。圖／本報資料照片
葛斯齊。圖／本報資料照片

王定宇 粉絲 葛斯齊

