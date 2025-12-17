快訊

險釀普悠瑪出軌翻車！台中男拿避震器插鐵軌…不到4分鐘列車就通過

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓男子情緒不穩，竟從修車廠偷了2支避震器跑到清水區交流道直接插在鐵軌上，不到4分鐘就有1班普悠瑪號要通過，所幸路人目睹緊急排除才未釀出軌、翻覆重大釀災；法院以洪經鑑定符合減刑，但再犯風險性高，依妨害火車行駛安全罪判他2年，施以監護1年，可上訴。

檢警調查，洪男今年5月4日騎機車到修車廠偷了4支避震器，當天一早7點9分拿到清水區海濱路平交道（台鐵縱貫線基隆起189K+811M）山、海側鐵軌處，並將避震器插入軌道內後離開。

但4分鐘後7點13分即將有1班普悠瑪列車即將通過，所幸有民眾路過發現，驚見鐵軌上竟然有異物趕緊上前移除，才避免278次普悠瑪自強號通過時發生出軌、傾覆，鐵路警察獲報後調閱監視器追查逮到洪男送辦。

台中地院審理時，洪均坦承不諱，並有監視器畫面、扣案避震器等證物可佐；中院也發現，洪男經鑑定有辨識其行為違法之情狀顯著減低情形，依刑法第19條第2項減輕其刑。

因洪的辯護人再為他請求依刑法第59條情堪憫恕再減刑，中院認為，洪男有多項前科，素行欠佳，且他無視火車人員生命安危，拿避震器放在鐵軌上釀火車有出軌、翻覆危險，造成他人生命、財產有極大風險，稍一不慎恐釀重大災害。

中院也說，所幸有路過民眾發現、處置得宜，才未釀火車出軌，難認洪犯案情節輕微，不再給予減刑，依竊盜、妨害火車行駛安全罪，各判他拘役40日、2年。

中院並考量，醫院鑑定認為洪男後續犯罪的「再犯危險性」、「相關危害公共安全之虞」均為高等級風險，為避免其造成個人、社會難以預料危害，命他於於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年。

台鐵普悠瑪列車。示意圖／聯合報系資料照
