慘死女清潔員兼二份工…努力存錢想考駕照 舅舅：不會輕易放過肇事者

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的23歲陳姓女子走向車尾時被撞，當場死亡，雙親趕到痛哭失聲。鄭的腳部骨折被送醫，警方測出酒測值每公升0.95毫克，依公共危險罪嫌移送，檢方聲押獲准。

市議員林依婷在臉書指出，安平區垃圾清運是委外經營，罹難的女清潔隊員並非環保局員工，她已聯絡清潔公司，公司的法務會協助家屬向肇事者求償；她也請環保局評估，雖然是民間公司職員，但畢竟是在執行市府委外的業務，應討論是否符合因公務而喪命，能否給予人道援助。

鄭的舅舅在臉書回應林依婷，請議員跟他們聯繫，也在臉書指出「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」；陳女的IG則寫下「努力存錢前去考駕照」，也推薦妹妹的點心店，妹妹則在threads寫下「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始」。

陳女妹妹指出，「明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？看到新聞說那個酒駕的酒還沒醒在睡覺，然後我們家屬一邊難過還要一邊處理剩下的事情。還看到新聞說那位鄭老闆的店有警察巡邏保護。我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」。

據了解，垃圾車駕駛張姓男子就是陳女男友，2人認識約半年，在3個月前展開交往，張引薦陳女到清潔公司工作，擔任他的隨車員，公司同事都稱讚陳女認真又親切；陳女在環保公司從清晨6點上班到中午12點，下班後還去茶飲店打工到晚上9點，為了夢想，非常辛苦努力。

安平區居民、網友ce2_2l在threads上指出認識死者，陳女每次都會關心民眾，溫柔的微笑，即使有時候她是要把一大袋垃圾丟進去，陳女也會默默協助，今天的事件讓她超級錯愕；網友novia_one表示，記得騎車去丟垃圾，年輕女孩貼心的接過去，丟進垃圾車，開啟了她快樂幸福的一天，結果......。

鄭傳吉酒駕撞死陳女，網友起底鄭的身分、照片，瘋傳並出征臉書、IG，Google Maps上的店名也被炎上改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-垃圾安平總店更改地址至法務部矯正署臺南看守所」，網友也查出他有打人傷害前科，判賠3萬元，目前怒火仍持續中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康