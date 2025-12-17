「1件3000加速辦」南投縣技士向廠商索賄20萬 今判3年10月

南投信義鄉公所廖姓技士在2023年間，利用廠商急於請款的壓力，以加速行政流程為由，以每件3000元代價，向廠商索賄19萬3000元，後又向廠商開口「最近很多工程款進來，可分紅嗎」，又獲得1萬元，一審依貪汙罪，判廖3年10月，二審今審結宣判，駁回上訴。

檢廉調查，廖男從2012年起，擔任信義鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員，後經鄉長指派，擔任建設課技士，2022年5月間，陳姓廠商因承攬公所小額採購案，為圖加快程序取得工程款，與廖聯繫後，約好以每件3000元作為匯款，每年農曆年前，依承攬件數計算匯款並交付。

檢廉查出，陳男在2023年1月、2024年1月，前後兩度約廖到他南投工寮泡茶，依當年承攬31件、33件，每件3000元計算，交付9萬3000元、10萬元賄款給廖男。

廖男另在2023年底，在公所內道路改善工程驗收完畢後，利用黃姓廠商有急於請款壓力，先是快速幫對方送陳核、完成請款，隔年廖、黃一同前往會勘其他工程時，廖就在黃車內直說，「最近這麼多工程款進來，可以分紅嗎」暗示索賄。

黃考量廖先前幫他辦理工程款都能快速完成結算審核、加快請款時程，為求後續也能積極處理，即交付1萬元給廖，作為未來加速請款的對價。

台中地院審理時，廖男在偵查中已坦認犯罪，繳回所有犯罪所得，考量到廖已任職公務員13年，貪圖小利收賄，其中沒有任何特殊變故或原因，不足憫恕，依3個貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪各判3年6月、3年6月，1年9月，3罪應執行3年10月、褫奪公權4年。