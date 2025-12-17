快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子從蝦皮上購買汽車電瓶作為太陽能熱水器蓄電池，沒想到使用一段時間後竟發生火警害屋子燒光損失上百萬元，他因此提告台灣湯淺電池公司求償140萬餘元，不過台灣湯淺主張蝦皮買的沒有保固，法官也認定劉男隨意將汽車電瓶挪作他用，且火調結果是電線走火，因此判他敗訴。

判決書指出，劉男2022年3月19日從蝦皮上購買一顆湯淺210H52鉛酸電池，原本這顆電池應是作為汽車電池食用，不過劉男將它拿來作為頂樓太陽能熱水器蓄電池使用，沒想到2023年12月某天清晨，電池竟起火燒毀，劉男因此認為是電池爆炸起火導致，害他家燒毀損失140多萬元。

劉男主張，依台灣湯淺公司的公告，電池的壽命為2到3年，湯淺作為生產廠商，應該要對產品的品質達到消保法規定、具安全性，但電池卻爆炸起火害他釀成損失，因此求償147萬餘元。

台灣湯淺公司辯稱，劉男既不是直接向原廠買，也不是向經銷商購買，而是自行上網到蝦皮購買，電池因燒毀無法判定生產日期及批號等資訊，劉男也無法向蝦皮賣家取得相關證明，而無法舉證證明電池為全新品或仍在保固期間。

台灣湯淺公司的辯護人質疑電池不是全新品，並指出依據公司保固契約，蝦皮不在授權販售通路內，因此不適用產品保固條款，即便電池是全新品，台灣湯淺也不用負擔安全性。

橋頭地院法官審理後認為，根據火調結果，現場痕跡不是電池爆炸起火，而是電池下電線燒熔，且劉男把車用電池挪作家用設備使用，違反車用電池用途限制，因此判他求償敗訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

電池 蝦皮 爆炸

延伸閱讀

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

相關新聞

與直播主女友共同拒絕認罪及和解 王大陸偷查個資案再開庭

新北地方法院今天就藝人王大陸偷查個資案再度開庭，今天合議庭共傳喚王大陸、其直播主女友闕沐軒，以及台北市刑大偵三隊前代理隊...

京華城案交鋒 柯文哲批檢行政優勢「背後有人指揮？」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積弊案，昨就柯行收賄事實及法律檢辯交鋒；柯說，律師告訴他會被查辦是因檢方有行...

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

高雄市一名劉姓男子從蝦皮上購買汽車電瓶作為太陽能熱水器蓄電池，沒想到使用一段時間後竟發生火警害屋子燒光損失上百萬元，他因...

京華城案 檢控柯文哲「刀叉吃人肉很高雅」

京華城容積率弊案言詞辯論程序持續進行，檢察官昨引用民眾黨前主席柯文哲說過的話作辯論駐腳，指柯曾說「用刀叉在吃人肉」都是很...

他批「無科學實證」拒入屋噴藥防登革熱 被罰不服提告敗訴

雲林縣在前年爆發登革熱疫情，衛生所人員在同年10月間前往斗六市劉姓市民家噴藥，但劉不願配合，還稱噴藥「無科學實證有助防止...

士官二專班學員陸專受訓簽賭百家樂 還未任官先遭勒退判拘20天

在陸軍專科學校接受士官二專班訓練的莊姓學員，2024年3月初起，在陸專位於中壢區建國營區內，以手機上網賭百家樂，遭服役單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。