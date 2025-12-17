快訊

他批「無科學實證」拒入屋噴藥防登革熱 被罰不服提告敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣在前年爆發登革熱疫情衛生所人員在同年10月間前往斗六市劉姓市民家噴藥，但劉不願配合，還稱噴藥「無科學實證有助防止疫情擴散」，縣府依違反傳染病防治法開罰6萬元，劉不服提訴願遭駁回，劉再打行政訴訟，台中高等行政法院地方庭判劉敗訴。

判決指出，2023年間雲林縣爆發登革熱疫情，斗六市衛生所人員接獲該市三光里板橋路登革熱病例通報後，因劉姓市民的住家位於病例活動範圍半徑50公尺內，衛生所通知劉將在隔天至住家噴藥。

衛生所人員隔天上門時，劉男拒絕衛生所入屋噴藥，經衛生所及警方告知相關規定後，仍不願配合，縣府依傳染病防治法開罰6萬元。

劉姓市民不服向衛福部提起訴願遭駁回，劉再向台中高等行政法院地方庭，提起行政訴訟，劉主張，衛生所進屋稽查時，沒有發現病媒孳生源和病媒蚊，無進屋噴藥的必要。

劉男指控，衛生局任意編造確診者50公尺內，需進屋噴藥從事防疫工作，「無科學實證有助於防止疫情擴散」，他拒絕衛生局進屋噴藥，沒有違法。

台中高等行政法院地方庭審酌，當時登革熱疫情已蔓延2、3個月，地點從雲林古坑至斗六，劉姓市民的房屋所在區域，是登革熱確診病例停留2天以上，以及活動地點布氏指數在2級以上的疫區，為有效控制登革熱疫情擴散，有派員入屋，有必要進行室內緊急化學防治噴藥防疫工作，劉以「主觀想法」認定衛生局無必要入屋噴藥，於法無據，判劉敗訴，仍可上訴。

雲林縣在2023年有登革熱疫情，斗六市劉姓市民卻拒絕衛生所入屋噴藥防治，遭罰6萬元，劉不服打行政訴訟敗訴。示意圖／本報資料照
雲林縣在2023年有登革熱疫情，斗六市劉姓市民卻拒絕衛生所入屋噴藥防治，遭罰6萬元，劉不服打行政訴訟敗訴。示意圖／本報資料照

衛生所 疫情 登革熱

