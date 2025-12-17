他批「無科學實證」拒入屋噴藥防登革熱 被罰不服提告敗訴

雲林縣在前年爆發登革熱疫情，衛生所人員在同年10月間前往斗六市劉姓市民家噴藥，但劉不願配合，還稱噴藥「無科學實證有助防止疫情擴散」，縣府依違反傳染病防治法開罰6萬元，劉不服提訴願遭駁回，劉再打行政訴訟，台中高等行政法院地方庭判劉敗訴。

判決指出，2023年間雲林縣爆發登革熱疫情，斗六市衛生所人員接獲該市三光里板橋路登革熱病例通報後，因劉姓市民的住家位於病例活動範圍半徑50公尺內，衛生所通知劉將在隔天至住家噴藥。

衛生所人員隔天上門時，劉男拒絕衛生所入屋噴藥，經衛生所及警方告知相關規定後，仍不願配合，縣府依傳染病防治法開罰6萬元。

劉姓市民不服向衛福部提起訴願遭駁回，劉再向台中高等行政法院地方庭，提起行政訴訟，劉主張，衛生所進屋稽查時，沒有發現病媒孳生源和病媒蚊，無進屋噴藥的必要。

劉男指控，衛生局任意編造確診者50公尺內，需進屋噴藥從事防疫工作，「無科學實證有助於防止疫情擴散」，他拒絕衛生局進屋噴藥，沒有違法。